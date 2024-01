Cura idropinica, percorso depurativo e calde acque termali per un “benessere senza tempo”



Chianciano, gennaio 2024 - Come da tradizione, salutato l’anno passato, è giunto il momento di pensare ai buoni propositi: lasciarsi alle spalle gli eccessi delle festività, per ritrovare leggerezza e vitalità, regalandosi tempo e benessere per se stessi. Nel silenzio e nella pace delle colline toscane, tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, sorgono le Terme di Chianciano, oasi dedicata al wellness dove il tempo pare fermarsi e dove il benessere non è solo fisico, ma anche mentale e spirituale.

È risaputo che gennaio è il mese della rinascita e Terme di Chianciano sono il luogo ideale per intraprendere un viaggio di rinnovamento, seguendo programmi di purificazione che combinano la saggezza della natura con le più moderne tecniche di benessere.



La Remise en Forme di Terme di Chianciano segue il “Ritmo dell’Acqua”: infatti il primo rimedio naturale per riequilibrare il proprio organismo è la cura idropinica del Parco dell’Acquasanta. L’acqua termale di Chianciano, ricca di elementi come il calcio, il magnesio, il bicarbonato e il solfato, aiuta a stimolare la digestione, a regolare la funzionalità intestinale e a depurare il fegato. Ogni percorso di cura idropinica viene studiato su misura dagli esperti della struttura, valutando lo stato di salute e le specifiche necessità. Associata alla cura idropinica, la fangoterapia permette di prendersi cura del fegato e del sistema digestivo. I benefici della cura idropinica si estendono ben oltre il periodo del trattamento: gli ospiti sono incoraggiati a integrare le pratiche apprese durante il soggiorno nelle loro routine quotidiane, promuovendo così uno stile di vita sano che mantiene l’organismo pulito e vigoroso.

All’interno del complesso termale di Chianciano, il Percorso Depurativo delle Terme Sensoriali rappresenta un’esperienza unica che combina antiche tradizioni e innovazione per un benessere completo. Questo percorso è stato studiato per guidare il corpo e la mente attraverso una serie di tappe che favoriscono il drenaggio e l’eliminazione delle tossine.

L’esperienza inizia con un viaggio sensoriale, dove ogni elemento è pensato per risvegliare e purificare: dalla camminata nel fiume, che stimola la circolazione periferica, al relax nelle vasche idromassaggio e saline. I ritmi lenti, aiutano il corpo a riprendere il proprio equilibrio.

Dopo un breve riposo è il turno delle sensazioni di calore: con la doccia calda ci si prepara al bagno turco, una tradizione antica che aiuta a far respirare la pelle prima della nebbia fredda. Il percorso prosegue poi con l’aromaterapia, con il risveglio dei sensi e con il trattamento con l’argilla depurativa. Calidarium e doccia calda segnano il passaggio alla cromoterapia, ispirata alle cure ayurvediche.

Il percorso si conclude con spazi dedicati al relax e alla meditazione, dove è possibile riflettere e assorbire i benefici dell’esperienza appena vissuta e gustare le tisane depurative.

Per permettere al corpo di assimilare i trattamenti e di lasciare che la mente raggiunga uno stato di serenità completa, è più che consigliata l'immersione nelle calde acque della sorgente Sillene, che alimenta le Piscine Termali Theia: queste sono un vero elisir di giovinezza, una fonte di salute e bellezza, con proprietà terapeutiche che favoriscono il drenaggio e la purificazione dell’organismo. Ricche di minerali come bicarbonato, solfato e calcio, le acque delle Piscine Termali Theia hanno un’azione benefica su tutto il corpo: aiutano a ristabilire l’equilibrio idro-salino, migliorano la circolazione sanguigna e linfatica e hanno un effetto detossinante che contribuisce a ridurre lo stress ossidativo, uno dei principali responsabili dell’invecchiamento cellulare. Oltre ai benefici per la salute, i bagni in acqua termale Sillene sono anche un rituale di bellezza: l’acqua termale, con la sua ricchezza di minerali, ha un effetto tonificante e idratante sulla pelle, lasciandola morbida, luminosa e visibilmente ringiovanita.

Immergersi alle Terme di Chianciano significa concedersi un’esperienza di benessere totale. Le calde e avvolgenti acque termali, i percorsi benessere e il panorama mozzafiato delle colline toscane, creano un ambiente ideale per rilassarsi e rigenerarsi, abbandonandosi dolcemente al “Ritmo dell’Acqua”.

TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali: attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti da Terme di Chianciano Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali. Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé.

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico. I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.