Dopo anni di investigazioni storiche e archeologiche, nove statue perdute delle "Muse" - dee delle arti creative e della poesia - sono state ricreate nei famosi giardini del National Trust a Stowe nel Buckinghamshire.

Il giardino paesaggistico di Stowe è una delle eredità più notevoli dell'Inghilterra georgiana. Creato dall'aristocratico e politico visconte Cobham nel terreno della sua casa di famiglia dal 1717, il giardino è stato creato per simboleggiare il potere e le convinzioni politiche e sociali del visconte Cobham. Ha aperto la strada all'ultima moda nel giardinaggio ed è diventata una delle prime attrazioni turistiche del paese.

Per circa 100 anni le statue delle Muse in piombo del XVIII secolo attribuite a van Nost il Vecchio sono state un elemento importante dei giardini paesaggistici georgiani. Ma molti furono venduti per pagare debiti paralizzanti di famiglia nel XIX e all'inizio del XX secolo, con alcuni che addirittura si credeva fossero stati fusi o acquistati per altre collezioni di statue.

Ora, utilizzando tre statue - una delle Muse originali, insieme a due statue di un gruppo più ampio sopravvissuto - il National Trust ha accuratamente ricreato le figure in pietra composita e le ha riportate alla loro ultima posizione nota nel cuore del giardino . Il lavoro fa parte di un ambizioso programma quinquennale, che coinvolge esperti di diverse discipline, per ripristinare molti dei templi e dei monumenti perduti che un tempo vestivano i giardini come parti di un set teatrale.

La curatrice Gillian Mason afferma: “Stowe è un giardino pieno di iconografia e significato classici, dove i templi e le statue fanno riferimento a miti, leggende, personaggi storici ed eventi classici. Al suo apice, oltre 100 elementi scultorei hanno giocato un ruolo chiave nel raccontare queste storie a più livelli".

“Credo che le nove Muse, insieme a una statua di Apollo, fossero il gruppo di statue più significativo di Stowe. Reintrodurre questi elementi perduti riporterà significato, significato e coerenza in questo paesaggio straordinario ".

Ricerche archivistiche e indagini archeologiche mostrano che, come molte altre statue a Stowe, Apollo e le Muse furono spostate nel giardino, ma la loro posizione finale era intorno all'arco dorico all'interno dei "Campi Elisi". Questa parte del giardino era una lezione di moralità e virtù, progettata per onorare coloro che la famiglia teneva in grande considerazione, tra cui gli antichi greci.

Per ricreare le Muse, gli esperti del Cliveden Conservation Workshop hanno preso uno stampo da Calliope (la Musa della poesia eroica), l'unica statua originale della Musa ancora a Stowe, che ora è in cima alla colonna Grenville del giardino. Altri due stampi sono stati realizzati in Pittura e Scultura, che facevano parte di un gruppo più ampio di statue che una volta si trovava sul Parterre a Stowe ma ora si trovano nell'abbazia di Anglesey nel Cambridgeshire.

Gli scultori li hanno quindi utilizzati come stampi di base, riducendo e manipolando le braccia, la testa, i capelli, l'orientamento del corpo e il drappeggio di ciascuna statua per ottenere posizioni e caratteristiche individuali. Guidati dalla ricerca su statue, archivi e disegni classici e del XVIII secolo, hanno anche creato "attributi" (elementi simbolici come globi e tamburelli) per denotare l'identità di ogni Musa.

Le indagini archeologiche e le piante dei giardini storici furono quindi utilizzate per disporre le statue così com'erano, ai margini di una radura circolare su entrambi i lati dell'arco dorico.

La seconda fase sarà quella di trovare una statua adatta da copiare per restituire al gruppo un Apollo lirico - un Apollo che regge una lira. Come Dio e patrono della poesia, della musica e delle arti, Apollo visse sul monte Parnaso accompagnato dalle sue nove Muse.

Gillian continua: “Questo significativo gruppo di statue non sarà completo finché non individueremo un Apollo lirico adatto e ripristineremo l'intero gruppo attorno all'Arco Dorico all'ingresso dei Campi Elisi".

"La storica vendita di statue ha eroso la ricchezza del giardino, ma restaurando o ricreando elementi come Apollo e le Nove Muse, stiamo riportando in vita queste narrazioni perdute".

Con il contributo di Le Pietre Srl