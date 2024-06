Dal 27 maggio al 1 giugno 2024 a Ginevra, si è tenuta la 77ª Assemblea mondiale della sanità (WHA77) sul tema "Tutti per la Salute, Salute per Tutti".

La WHA77 ha fissato nuovi ambiziosi obiettivi per gli Stati membri e l'OMS nel settore del clima e della salute con l'adozione di una risoluzione specifica sui cambiamenti climatici e la salute, nonché il quattordicesimo programma generale di lavoro dell'OMS per il periodo 2025-2028 (GPW14), con la risposta ai cambiamenti climatici selezionata come uno dei suoi sei obiettivi strategici chiave.

Diverse organizzazioni partner hanno ospitato eventi collaterali sul cambiamento climatico e la salute a margine di WHA77 di cui si è discusso nella tavola rotonda strategica "Cambiamento climatico e salute: una visione globale per un'azione congiunta", tenutasi il 1 giugno.

ll 2023 è stato l’anno più caldo mai registrato in oltre 170 anni e si sono verificate molteplici emergenze climatiche, dagli incendi ai cicloni, alle inondazioni e al caldo estremo.

Secondo una nuova raccolta di articoli pubblicata sul Journal of Global Health, le donne incinte, i neonati, i bambini, gli adolescenti e gli anziani si trovano ad affrontare gravi complicazioni di salute dovute ai cambiamenti climatici, eppure i bisogni specifici di questi gruppi sono stati ampiamente trascurati nel mondo.

Gli articoli documentano le prove scientifiche disponibili sugli impatti sulla salute dei diversi rischi climatici nelle fasi chiave della vita, dalle ondate di caldo all’inquinamento atmosferico, ai disastri naturali come incendi e inondazioni.

Insieme, dimostrano che i rischi per la salute legati al clima sono stati sottovalutati in modo cruciale per i giovani, gli anziani e durante la gravidanza, con implicazioni gravi, spesso pericolose per la vita. Prendendo come esempio il caldo estremo, gli autori notano che le nascite premature – la principale causa di morte infantile – aumentano durante le ondate di caldo, mentre le persone anziane hanno maggiori probabilità di soffrire di attacchi cardiaci o difficoltà respiratorie. È stato dimostrato che ogni ulteriore 1°C della temperatura minima giornaliera superiore a 23,9°C aumenta il rischio di mortalità infantile fino al 22,4%.

“Questi studi mostrano chiaramente che il cambiamento climatico non è una minaccia distante per la salute e che alcune popolazioni stanno già pagando un prezzo elevato”, spiega Anshu Banerjee, direttore del dipartimento per la salute e l’invecchiamento di maternità, neonati, bambini e adolescenti presso l’Organizzazione mondiale della sanità. “La consapevolezza del cambiamento climatico è aumentata, ma le azioni per salvaguardare la vita di coloro che sono maggiormente a rischio hanno appena scalfito la superficie di ciò che è necessario. Affinché la giustizia climatica possa essere raggiunta, è necessario risolvere urgentemente questo problema”.

Creata da esperti dell’OMS e accademici di tutto il mondo, la raccolta scientifica, intitolata Cambiamenti climatici nel corso della vita, riporta una serie di impatti specifici sulla salute fisica e mentale che derivano da diversi rischi climatici. Ad esempio le alte temperature, associate a esiti avversi del parto, principalmente parto pretermine e morte perinatale, nonché ipertensione e diabete gestazionale in gravidanza. Le ondate di caldo influiscono sulle funzioni cognitive e quindi sull’apprendimento di bambini e adolescenti, mentre aumentano gli attacchi cardiaci e le complicazioni respiratorie tra gli anziani. L’inquinamento atmosferico aumenta la probabilità di ipertensione durante la gravidanza, basso peso alla nascita, parto pretermine e impatti negativi sullo sviluppo del cervello e dei polmoni del feto. Aumenta il rischio di malattie respiratorie tra i bambini e gli anziani, che corrono anche maggiori rischi di cancro, malattie cardiovascolari e polmonite. Anche i disastri naturali legati al clima hanno impatti significativi sulla salute mentale e fisica: inondazioni e siccità riducono l’accesso all’acqua potabile e alle risorse alimentari, aumentando le malattie diarroiche e la malnutrizione. È stato dimostrato che gli incendi boschivi aumentano i disturbi respiratori e i tassi di mortalità cardiovascolare tra le persone anziane.

“C’è un urgente bisogno - afferma nell'articolo Anayda Portela, scienziata dell’OMS - di mitigare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas serra e di costruire la resilienza climatica; intraprendere azioni specifiche che proteggano la salute in queste varie fasi della vita e garantire la continuità dei servizi sanitari per le persone più a rischio quando si verificano disastri climatici”.

Le misure dovrebbero includere la preparazione dei sistemi di assistenza all’infanzia, di assistenza sociale e di istruzione verso gli eventi meteorologici estremi e l’aumento delle temperature, nonché il coinvolgimento di persone di tutte le età nell’azione, nel dialogo e nella pianificazione per il clima.





Crediti immagine: OMS