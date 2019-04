Somalia, Carabinieri addestrano militari USA della "Apache Company"

Tecniche di controllo e gestione della folla: queste le materie principali del corso di addestramento tenuto dai Carabinieri a favore dei militari USA appartenenti alla "Apache Company", nell'ambito della missione MIADIT Somalia 11 a Gibuti.

La "Apache Company" fa parte dell'East African Responce Force che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza delle Ambasciate USA nel Corno D'Africa, e se necessario anche fronteggiando emergenze che potrebbero presentarsi da un momento all'altro.

I corsi sono tenuti da un team di Istruttori dell'Arma dei Carabinieri di comprovata esperienza, ed hanno avuto un notevole interesse tra i militari USA che hanno avuto cosi la possibilità di affinare la loro preparazione approfondendo un tema di carattere non prettamente militare, ma specifico di polizia come la Security e la tutela dell'Ordine Pubblico.

Il primo corso era rivolto ad approfondire le tecniche di controllo e gestione della folla (Crowd & Riot Control) e l'attività aveva come scopo principale l'utilizzo della forza (Indice d'Azione), la psicologia e la gestione della folla, l'uso di fire-fighting e le non lethal-options.

Dopo la teoria hanno fatto seguito numerose esercitazioni pratiche. Le capacità professionali dell'Arma dei Carabinieri sono state riconosciute dall'Alto Comando del Department of the Army, ed in particolar modo della MIADIT Somalia, al Comando del Colonnello Vincenzo Giglio.

Terminati i corsi alla presenza delle massime autorità militari americane, sono stati consegnati gli attestati di frequenza. Anche nella missione in Somalia come in tutti i teatri operativi all'estero, i militari dell'Arma si distinguono sempre per la loro professionalità rappresentando anche in queste terre lontane un simbolo dell'orgoglio italiano.

