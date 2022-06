Il progetto parte dalle Marche e sta conquistando il mondo dell’Impresa: raggiungere gli obiettivi commerciali e aumentare il business grazie alla scrittura e alla pubblicazione di un libro.

Scrivere un libro di successo per imprenditori in 30 giorni, pubblicarlo in una settimana e poi distribuirlo in Italia e in tutto il mondo. Un’idea, ribattezzata Bookness®, nata e sviluppata dall’ing. Emanuele Properzi di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche.

Un progetto editoriale che ha permesso di dare al libro una forte valenza di brand, una miscela esplosiva di comunicazione, storia, reputazione dell’azienda e del professionista protagonisti della pubblicazione.

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati scritti più di 600 libri, grazie a un team di scrittori professionisti che si sono formati seguendo le metodologie editoriali esclusive brevettate.





Il metodo Bookness

Il metodo di scrittura di Bookness è stato infatti chiamato “Bestseller Framework® ” e come spiega Properzi, è stato elaborato «dopo aver analizzato oltre 300 libri imprenditoriali bestseller a livello internazionale e dopo aver riconosciuto all’interno di essi una specifica e ricorrente struttura di contenuti».

«Negli anni abbiamo testato il processo di scrittura del libro partendo da un’intervista iniziale fatta all’autore – continua Properzi – e da una raccolta attenta di materiale utile per costruire l’opera migliore per l’autore e, soprattutto, per i suoi obiettivi commerciali. Grazie a un processo collaudato attraverso il Bestseller Framework, col team di Bookness siamo in grado in meno di un mese di scrivere un libro per qualsiasi imprenditore, formatore, coach, professionista ed esercente».

Dalle multinazionali a piccoli professionisti, la scrittura e la pubblicazione di un libro si sono rivelate operazioni capaci di portare effetti clamorosamente positivi per le finanze e per la promozione di attività tra le più disparate tra loro.

Il successo di Bookness – conclude Properzi – sta nel fatto che noi facciamo crescere i fatturati di professionisti e imprenditori attraverso un libro che loro non hanno tempo o possibilità di scrivere».

Il metodo permette all’autore (quindi al suo business) di posizionarsi come leader del settore in questione, aiutandolo a generare, più di qualsiasi altra operazione di marketing possibile e immaginabile, un flusso costante di clienti.



sito web: www.Bookness.it

email: [email protected]

telefono: 3275850112