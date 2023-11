Beppe Bruscolotti parla Marte Sport Live:“Il ritorno di Mazzarri fa piacere e forse è la migliore soluzione. Con Walter ci sono bei ricordi e si accende l’entusiasmo. Il Napoli aveva bisogno anche di questo. Gli errori recenti avevano portato gli azzurri nella situazione di oggi. Mazzarri ha molta esperienza, conosce l’ambiente e penso sappia come ricostruire questo entusiasmo, una componente essenziale per lavorare bene. Ci può stare lo scetticismo di qualcuno, non tutti possono essere contenti del ritorno di Mazzarri, il tifoso si lascia prendere da altre valutazioni. Però la scelta mi trova d’accordo. Si dice, per esempio, che Tudor abbia rapporti particolari con i calciatori, se fosse vero è stato giusto optare per uno come Mazzarri. Il Napoli deve recuperare una certa solidità difensiva, ha subito di recente gol in contropiede con un atteggiamento tattico scriteriato, questo sarà un aspetto sul quale l’allenatore deve lavorare, contando anche sull’attenzione dei calciatori”.