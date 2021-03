Quella che passerà alla storia come l'edizione Covid, senza pubblico in sala e fuori dall'Ariston, del Festival di Sanremo è stata vinta dai Maneskin con il brano Zitti e buoni. I Maneskin hanno raggiunto la notorietà nel 2017 grazie alla partecipazione all'undicesima edizione di X Factor, a seguito della quale, pur essendosi classificati secondi, hanno poi firmato un contratto con l'etichetta discografica Sony Music.

Tra i giudici di quella edizione di X Factor vi era anche Fedez che ieri sera si è classificato al secondo posto Fedez in coppia con Francesca Michielin, mentre terzo è stato Ermal Meta che, con il brano Un milione di cose da dirti, si è però rifatto vincendo anche il premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior composizione musicale, assegnato dall'Orchestra del Festival. Invece va a Madame, per il brano Voce, il premio Sergio Bardotti per il Miglior testo.

Questi gli altri riconoscimenti assegnati:

Willie Peyote, con il brano Mai dire mai (La locura) si aggiudica il Premio della Critica, Mia Martini per la Sezioni Campioni, attribuito dalla Sala Stampa, con 21 voti ottenuti tra le 64 testate chiamate a esprimersi. Secondi Colapesce Dimartino con 13 voti, terzi Extraliscio feat. Davide Toffolo con 6.

Infine, Colpaesce Dimartino, con il brano Musica Leggerissima, conquistano il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, con 21 preferenze su 98 votanti. Secondo Ermal Meta con 12 voti, terza Annalisa con 8.





Crediti immagine: twitter.com/ManeskinFanClub/status/1368386603182358533