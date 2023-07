L'estate di Praja Gallipoli, paradiso di divertimento e musica gestito da Musicaeparole, uno degli organizzatori di riferimento in Europa per quel che riguarda il divertimento (e non solo), continua. Il lungo weekend che inizia mercoledì 12 luglio e continua almeno fino a domenica 16 luglio… è in realtà una sequenza di appuntamenti - ben 5 - tutti da ballare e cantare a due passi dalla spiaggia di Baia Verde.



Mercoledì 12 luglio '23 alla Praja di Gallipoli. Ecco in console un'accoppiata decisamente vincente, ovvero Samuele Birignoccolo ed Andrea Zelletta.



Giovedì 13 luglio invece il sound è quello dei DJs from Mars. Sono protagonisti in tutto il mondo con le loro maschere e la loro energia che mette insieme generi diversi e fa saltare in ogni istante. Spesso collaborano con un certo David Guetta (nella foto vedete anche lui) e suonano in tutti i festival più importanti al mondo, compreso il Tomorrowland. Il loro essere mascherati in console sembra mettere al centro non il consueto divismo di tante star del mixer o della musica e neppure chissà quale concetto sofisticato: i DJS from Mars arrivano da parte, hanno la testa nelle loro scatole e fanno divertire come pochi. Al centro della scena non ci sono loro: c'è il divertimento del pubblico. I loro Bootleg ed i loro mash up sono celeberrimi tra appassionati ed addetti ai lavori, li hanno portati al top della scena musicale.



Venerdì 14 luglio torna invece l'appuntamento con Big Mama che insieme a One Two One Two riempie la Prja di Gallipoli di hip hop, r'n'b, trap, trap e dintorni.



Sabato 15 luglio '23 ecco alla Praja Gallipoli (Lecce) by Musicaeparole un'altra accoppiata vincente: sul palco c'è Dj Antoine, artista svizzero simbolo del divertimento più scatenato e luxury. Canzoni come "Welcome to St. Tropez" fanno scatenare sul dancefloor chiunque.



La settimana si chiude domenica 16 luglio con un dj set di Alexander Rya e non solo. La stessa sera alla Praja Gallipoli prende vita una delle date della decima edizione di Sottosopra Fest. Sul palco c'è l'hip hop di Ernia (nella foto), da tempo uno dei protagonisti di questa scena musicale in Italia e non solo. Opening Act a cura di Epoque.



L'estate della Praja Gallipoli spinge forte a ritmo di musica che fa scatenare. Ormai il calendario lo dice chiaramente e l'estate della Praja Gallipoli, discoteca simbolo del divertimento estivo italiano gestita da Musicaeparole, continua a far ballare anche a fine giugno 2023 dopo aver iniziato la sua stagione il 17 giugno con un super party che ha visto sul palco Federico Scavo al mixer e il violino di Mark Lanzetta... il locale ha risposto alla grande alla splendida musica proposta da questi due artisti. Anche il party di qualche notte fa con Francesca Brambilla e Fred De Palma, grandi protagonisti musicali dell'estate italiana...



A luglio e agosto, nell'estate 2023 la Praja Gallipoli (Lecce), capitale musicale del Salento e del divertimento è aperta 7 sere su 7, spesso con due o tre superstar sul palco ogni sera. Musicaeparole sta comunicando via via la presenza, come capita del resto ogni anno di tanti top dj mondiali.



Ecco, direttamente, dalla pagina Instagram della Praja Gallipoli, gli artisti aggiunti più recentemente:



Il 12 agosto, dopo il concerto di Mara Sattei, torna il groove di Benny Benassi @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli. Il 30 luglio c'è il pop scatenato di Irama, una vera star per chi ama la musica italiana. Il 27 luglio, ancora per Popfest, ecco Merk & Kremont, super dj italiani che producono tanti artisti tra cui quella di Sangiovanni ed Il Pagante. Ecco poi un dj set molto atteso per il 10 luglio: al mixer della Praja c'è Ale Basciano, che divide la console con un artista da sempre amico della Praja, Cristian Marchi.



E ancora: l'italiano Gabry Ponte è atteso il 26 luglio; Bob Sinclar, il re di Francia e del Salento, torna alla Praja il 3 agosto... ed è già stata annunciata mentre scriviamo anche la presenza di Steve Aoki, ovviamente per Popfest, il festival più internazionale della Praja Gallipoli. Il super dj americano sarà alla Praja Gallipoli il 14 agosto, per un Ferragosto scatenato.



Tra gli altri dj set egli eventi già annunciati, a luglio '23, c'è una serie di eventi davvero da non perdere. Oltre a diversi eventi legati al Sottosopra Fest, ecco due dj set scatenati per Popfest - People on Pleasure: il 20 luglio arriva Timmy con la sua tromba, mentre Acraze arriva il 27 luglio con i suoi ritmi irresistibili.



Riassumendo, l'estate targata Praja Gallipoli e Musicaeaparole è tutta da vivere, ovviamente in Salento.



Che si balla a luglio e agosto '23 @ Praja Gallipoli (many more TBA, tanti altri annunciati a breve) - aggiornamento al 5/7/23



GIO 6/07 Milk Bar @ Popfeste - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 7/7 Big Mama, latin hip hop & black music @ Praja Gallipoli

SAB 8/7 Eiffel 65 Dj set + Ludwig + Gli Avvocati Divorzisti @ Praja Gallipoli

DO 9/7 Zarro Night con Dj Matrix @ Praja Gallipoli



LUN 10/7 Cristian Marchi, Ale Basciano @ Praja Gallipoli

MER 12/07 Zelletta, Samuele Brignoccolo @ Praja Gallipoli

GIO 13/7 Djs From Mars, Nicola Fasano @ People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 14/7 Big Mama, latin hip hop & black music @ Praja Gallipoli

SAB 15/07 Dj Antoine, Random @ Praja Gallipoli + Random

DOM 16/07 Ernia @ Sottosopra Fest + Alexander Rya c/o Praja Gallipoli + Alexander Rya



MAR 18/07 Vida Loca + Villabanks, Icy Subzero @ Sottosopra Fest c/o Praja Gallipoli

MER 19/7 Meduza @ Praja Gallipoli

GIO 20/07 Timmy Trumpet @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 21/7 Rosa Chemical + Miles + Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 22/7 TBA (to be announced)

DOM 23/07 Alessia Lanza + Zarro Night @ Praja Gallipoli



LUN 24/07 Damante @ Ange du Demon c/o Praja Gallipoli

MAR 25/07 Gemitaiz, Vida Loca @ Sottosopra Fest c/o Praja Gallipoli

MER 26/07 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli

GIO 27/07 Acraze, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

VEN 28/7 Rhove, Big Mama @ Praja Gallipoli

SAB 29/7 Deejay Time, Corona @ Praja Gallipoli

DOM 30/07 Irama @ Praja Gallipoli

LUN 31/7 Damante @ Praja Gallipoli



MAR 01/08 VidaLoca @ Praja Gallipoli

MER 03/08 Bob Sinclar @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MAR 08/08 Vida Loca @ Praja Gallipoli

GIO 10/08 James Hype @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

SAB 12/08 Mara Sattei live + Benny Benassi @ Popfest c/o Praja Gallipoli

DOM 13/8 Gabry Ponte @ Praja Gallipoli

LUN 14/08 Steve Aoki @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

MER 16/8 Bob Sinclar, Albertino @ Praja - Gallipoli

LUN 21/8 Gabry Ponte, Vidaloca @ Praja - Gallipoli

GIO 24/8 Hugel, Merk & Kremont @ Popfest - People on Pleasure c/o Praja Gallipoli

