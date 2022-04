Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, riapre in presenza, nella storica sede di FieraMilanoCity, Fa’ la cosa giusta! la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili.

Sostenibità ambientale, turismo consapevole, alimentazione sana, finanza etica, riciclo, riuso, innovazione sono solo alcuni dei temi trattati, dal 29 aprile al 1 maggio, alla ricerca di uno stile di vita migliore per l'ambiente, per chi ci è vicino e per noi stessi.

Nei 3 giorni della manifestazione, 500 gli espositori presenti, oltre a laboratori, incontri, presentazioni e 250 appuntamenti...