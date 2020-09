Dopo il grandissimo successo della prima edizione Innovability, organizzatore di IoMOBILITY World, ripropone in collaborazione con Innovabilify gli IoMOBILITY AWARDS: uno strumento per individuare, selezionare, far emergere e premiare i migliori servizi e progetti innovativi oggi sul mercato.

In questo difficile momento per il settore della mobilità, l'edizione 2020 degli AWARDS vuole offrire al sistema paese un contributo progettuale utile sia per la gestione immediata post-lockdown che per i futuri interventi, finanziabili dal Recovery Fund, secondo linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano Next Gen EU.

L’iniziativa è aperta non solo a grandi aziende, ma anche a PMI e startup che possono candidarsi gratuitamente, facendo così conoscere i propri servizi o progetti a una Giuria composta dai CIO e Top Manager delle principali realtà italiane ed internazionali protagoniste della nuova mobilità connessa, smart e green, con cui sarà possibile interagire durante i momenti dedicati al networking.

Non solo: i finalisti saranno visibili sul sito web, nelle newsletter alla community di IoMOBILITY e all'evento di premiazione che si terrà a Novembre.

“In questo difficile contesto dove social distancing e smart working stanno mettendo in discussione, sia temporaneamente che a tendere, i servizi di mobilità esistenti, è importante far emergere idee innovative, magari da startup o microimprese, che possono diventare strumenti importanti nella mobilità post-COVID e futura. Cerchiamo chi è giovane e poco conosciuto ma facendo un paragone storico, visionario come chi voleva costruire nel 1921 la prima autostrada in Italia quando circolavano ancora pochissime macchine.” - Ha dichiarato Francesca Foglio – CMO Innovabilify e Award Manager IoMOBILITY

Sperando che questa iniziativa possa contribuire allo sviluppo della Future Mobility in Italia, così come alla valorizzazione di startup e team di innovatori, vi invitiamo a non perdere questa opportunità di visibilità dedicando, al rientro dalla pausa estiva, pochi minuti per iscriversi agli AWARDS – le candidature sono aperte fino al 30 settembre 2020.

Per ulteriori informazioni:

www.iomobility.me/awards/



Per candidarsi:

www.iomobility.me/awards/candidati-subito/

Informazioni su INNOVABILITY:

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.

Informazioni su INNOVABILIFY:

Innovabilify è una startup innovativa che fornisce servizi di matchmaking e di sales accelerator dedicati a Startup e PMI ad alto contenuto tecnologico, che vogliono diventare fornitori di grandi aziende tradizionali o cercare partner tecnologici e commerciali: Un Business Accelerator per le Imprese, in particolare PMI, e un Sales Accelerator di Startup.

SOCIAL MEDIA:



Per maggiori informazioni:

www.iomobility.me/awards/ - www.innovability.eu/ - www.innovabilify.com/

e-mail: awards@iomobility.me

tel: +39 02 8715 6782