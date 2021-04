Farmaenergy, consolidata realtà capitolina dedita alla ricerca e sviluppo di integratori alimentari, lancia sul suo sito e-commerce la nuova linea di prodotti nutraceutici.

Grazie all'esperienza maturata in oltre 20 anni di settore farmaceutico, lo staff di Farmaenergy ha saputo sviluppare prodotti per il benessere e la cura della persona assolutamente innovativi.

In questi giorni sono stati presentati i nuovi prodotti nutraceutici, integratori alimentari appositamente studiati per coadiuvare alcune terapie farmacologiche o atti a sostenere la piena efficienza del nostro organismo.

L'obbiettivo di Farmaenergy è quello di soddisfare le specifiche esigenze individuali aiutando l'individuo a ritrovare il benessere perduto o a mantenerlo in condizioni di elevato stress. Sostegno anti-age indotto da un corretto mantenimento dell'integrità cellulare, risposta immunitaria efficiente, funzione energetica, dimagrimento nonchè depurazione dell'organismo da scorie e tossine. Questi sono i principali campi d'azione promossi dagli integratori nutraceutici di questo brand, tutti contenenti materie prime provenienti da filiera farmaceutica italiana e certificati GMP, garanzia di qualità e purezza massima.



Il metodo Easy Slim Starter Kit

Il pack di prodotti proposti in questo Kit è frutto della collaborazione con Jill Cooper, icona del fitness mondiale. Da un'attenta analisi delle esigenze degli over 35, nascono miscele di nutrienti tra loro sinergici, in grado di coadiuvare il dimagrimento e la gestione del peso corporeo attraverso supporto metabolico e completo nutrimento dell'organismo. Controllo dell'appetito e soprattutto della "fame nervosa", incentivo al dispendio calorico ed eliminazione dei liquidi in eccesso, consumo di nutrienti ad alto valore biologico apportanti solamente calorie pulite, queste le principali peculiarità dell'Easy Slim Starter Kit.



La mission di Farmaenergy

Da oltre 20 anni collabora con medici esperti in medicina funzionale ed ortomolecolare, offrendo i migliori rimedi naturali nell'ambito della nutraceutica e dell'erboristica. Lo scopo ben preciso è: proporre al consumatore integratori di alta qualità fornendogli, al tempo stesso, informazioni accurate ed approfondimenti specifici sui nutrienti che andrà ad assumere.