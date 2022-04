Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.



Intervista a Lorenza Rocchiccioli.

Raccontaci di te dai tuoi primi passi ad oggi nel campo musicale.

Ciao mi chiamo Lorenza Rocchiccioli ho 21 anni e studio canto dall'età di 9 anni. frequento il M.A.S, cento di formazione dello spettacolo più grande d'Europa, a Milano e sto per laurearmi in canto jazz, rock e pop.

Canto da quando sono nata... il primo regalo che ricordo è un microfono con mille luci che accompagnava le le mie giornate. Sono cresciuta a "pane e film musicali".

Dopo varie esperienze con concorsi sia a livello nazionale che internazionale da ottobre 2020 ho firmato il mio primo contratto discografico con la Grey Lights Records di Milano. Sono già usciti due inediti " Etilene " e "Fuoco e neve". Sto per pubblicare altri brani di cui sono autrice nel testo.



Cosa ti aspetti dalla partecipazione a questo contest?

Da questo contest mi aspetto di vivere una bella esperienza e di farmi apprezzare.



Quanta importanza ha la musica nella tua vita?

La musica è tutta la mia vita. Il mio motto è vivere con e per la musica.



Quale è il tuo cantante preferito o quello che ti ha ispirato maggiormente?

Il cantante italiano è Mahmood internazionali Byoncè e Alicia Kyes. Queste sono le mie vere muse ispiratrici anche perché la mia voce è molto scura, soul e contemporary r&b.



Il tuo genere?

Il mio genere è soul, r&b e pop. con il MAS mi sono avvicinata al canto rock e jazz.



Si può vivere senza musica?

Non si può vivere senza musica... nei momenti belli ed anche i quelli più spenti ti accompagna sempre... è evasione, fa stare bene.



Cosa pensi del panorama musicale italiano?

La musica italiana in questo momento, secondo me, manca di quelle voci che hanno caratterizzato da sempre la musica... l'ideale sarebbe proprio l'unione di belle parole, bei testi con una voce importante... questo manca...