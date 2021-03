Il voto per le politiche in Israele di martedì 23 marzo è stato il quarto in due anni, da aprile 2019. I risultati delle precedenti elezioni hanno regalato la vittoria al Likud di Netanyahu, ma non i numeri sufficienti per formare una maggioranza di governo stabile, anche a causa dei problemi giudiziari dell'attuale premier che è chiamato a difendersi in giudizio per tre diverse accuse di corruzione.

E anche stavolta il Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu, in base ai sondaggi, era destinato a vincere le elezioni ma, anche stavolta, senza avere i numeri sufficienti per dar vita ad un governo stabile.

Sul fronte opposto, il blocco anti-Netanyahu, è formato da un gruppo eterogeneo di partiti di sinistra, destra e centro che, anche se ottenesse i numeri per formare una maggioranza di governo, non avrebbe però un pur vago punto in comune anche solo per avviare un dialogo in tal senso.

Quindi, già prima della chiusura delle urne di questa elezione, c'era già chi, tra gli "esperti", parlava della possibilità di una quinta elezione, con gli israeliani che sembrano iniziare a stancarsi di questa situazione come dimostrava l'ultimo dato sull'affluenza, registrato alle 20 ora locale, prima della chiusura delle urne, con il 60,9% degli aventi diritto si era recato a votare, il numero più basso dal 2009. Nelle precedenti elezioni di marzo 2020, la percentuale dei votanti era stata del 65,6%.

A causa della crisi economica dovuta alla pandemia che attanaglia anche Israele, Netanyahu stavolta, per la sua rielezione non ha puntato sull’espansione delle colonie e l’annessione a Israele di ampie porzioni della Cisgiordania palestinese e neppure sul cosiddetto accordo di Abramo con quattro paesi arabi, bensì sulla campagna vaccinale, per la quale ha investito circa 800 milioni di dollari per comprare 10 milioni di dosi dalla americana Pfizer, con la promessa che Israele sarebbe uscito dalla fase acuta del contagio entro marzo. E il fatto che il paese sia tornato in questi giorni a una quasi normalità faceva prevedere che avrebbe avuto riflessi positivi per il Likud,

Così è stato, ma anche stavolta sembra difficile che Netanyahu possa formare un governo, oltretutto stabile.

Il partito di Netanyahu nei primi exit poll è dato in media al 32%, con quasi il doppio dei voti di Yesh Atid, il partito di opposizione di Yair Lapid, che è stata la seconda forza politica più votata. Il resto degli altri partiti ha ottenuto, in media, la metà dei voti di Yesh Atid, attestandosi tra il 6% e il 9%.

A meno di sorprese, pertanto, per l'ennesima volta sembra molto complicato che i parlamentari israeliani possano trovare i 61 voti necessari ad ottenere una maggioranza alla Knesset. Il Likud insieme alla destra sionista e ultraortodossa, nel caso venissero confermati i dati degli exit poll, si attesterebbe poco al di sotto dei 55 seggi. I restanti seggi necessari per formare un governo potrebbe ottenerli da Yamina di Naftali Bennett che però non è più in sintonia, come un tempo, con Netanyahu.

Pertanto, anche il quarto voto alle politiche in due anni, già fin d'ora, sembra esser stato inutile.