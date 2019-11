Non sappiamo di preciso cosa sia successo ieri a Uomini e donne. Ma dalle registrazioni apprendiamo che deve essere successo veramente un bel... "macello".

In primis Veronica Burchielli è diventata nuova tronista del programma.

Praticamente ha preso il posto del suo tronista Alessandro Zarino, che ha provato a sceglierla in tutti i modi, ma alla fine lei ha detto di no. Maria gli ha subito dato il trono... Poi è arrivato il nuovo tronista Carlo Pietropoli. Ma non solo...

Infatti, nonostante i forti dubbi con Giulia d'Urso e Veronica Fedolfi, il tronista Giulio Raselli continua il suo percorso, come la tronista romana Giulia Quattrociocche, che ha fatto tornare i due corteggiatori in studio.