CHIARA TAIGI - Omaggio Sacra Sindone - Stabat Mater Pergolesi.

Duomo Torino - 6 Maggio 2023 - Un Segno oltre la Celebrazione...

CHIARA TAIGI ha cantato lo Stabat Mater di Pergolesi al Duomo di Torino con una eccezionale partecipazione di pubblico in occasione delle celebrazioni per la Festa Liturgica della S. Sindone.

In questa atmosfera celebrativa, il concerto è stato introdotto da Don Roberto Gottardo e presentato dal Dott. Griva con una breve e rara esecuzione d'impronta mahleriana dell'Adagio tragico op.21 di Leone Sinigaglia.

La musica ha portato poi a "sentire oltre" con Chiara Taigi nell'emozionante e suggestivo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, eseguendo i magnifici dodici movimenti.

Alla sua conclusione, dopo un lungo e attento ascolto in silenzio, si è manifestata un'esplosione di applausi per la quale è stato concesso un bis, in via del tutto eccezionale, con il movimento del "Inflammatus et Acccensus".

Chiara Taigi ha riportato all'attenzione l'emozione della Madre nel " Cuius animam gementem " e nel " Vidit suum dulcem natum " evocando la visione di una Madre alla vista del proprio Figlio sulla Croce e al pensiero che la Sacra Sindone, a pochi metri distanza, rappresenta quella visione, quasi condividendo il momento stesso e le tormentate emozioni a tutto il pubblico.

Il concerto è stato organizzato dall'Associazione Concertante con il presidente Dott. Giorgio Griva in collaborazione con la Commissione Diocesana per la Sindone e la Parrocchia di San Giovanni Battista, accompagnato musicalmente dal Contrametric Ensemble diretto dal M° Farhad Mahani e con il contralto Oksana Lazareva.

Il concerto è stato vissuto rivolgendosi alla Sacra Sindone come un colloquio tra le interpreti, il maestro e l'orchestra, con una alternanza di sfumature ed emozioni musicali incastonate dalle intense parole in poesia di Iacopone da Todi.

Si ringrazia la Commissione Diocesana per la Sindone e la Parrocchia di San Giovanni Battista in particolare l'Arcivescovo S.E.R. Mons. Roberto Repole, Don Silvio Cora, Don Roberto Gottardo e tutti i sacerdoti, semin. Federico, semin. Marco, tutti i collaboratori e la Sig.ra Loredana per l'accoglienza e per la disponibilità dimostrata.

Si ringrazia l'Associazione Concertante nella persona del presidente Dott. Giorgio Griva per la tradizionale presenza alle celebrazioni per la Sindone e per l'ampia programmazione concertistica nella città di Torino.

Si ringrazia per l'interesse della stampa di CronacaQui, La Stampa e altre testate torinesi, in particolare del noto giornalista Marco Bardesono.

Si ringrazia per la parte tecnica Pietro Bello, per il supporto audio e per la realizzazione del materiale video.





