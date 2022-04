Un tempo per parte e una rete per parte tra Napoli e Roma nel primo dei due posticipi del lunedì per la 33esima giornata di Serie A.

È il Napoli ad aggiudicarsi l'incontro con la rete segnata nel primo tempo da Insigne grazie al calcio di rigore, trasformato all'11', assegnato dall'arbitro Di Bello per il fallo di Ibanez su Lozano lanciato a rete. La stessa azione che si era verificata qualche minuto prima, ma in quel caso l'intervento di Ibanez era stato ritenuto regolare.

Nel secondo tempo la Roma riesce ad imporsi, rendendosi finalmente efficace, proponendo numerose azioni potenzialmente pericolose e creando almeno tre evidenti occasioni da rete, di cui solo una sventata da Mario Rui, mentre le atre due sono state sprecate da Abraham e Mancini.

Intorno all'80, da segnalare l'intervento di Meret su Zaniolo, ma arbitro e Var hanno giudicato regolare l'intervento.

Poi, al primo degli 8 minuti di recupero, un cross dalla destra trova libero l'accorrente El Shaarawy, subentrato al 75' al posto di Zalewski, che dal limite dell'area mette dentro la palla del definitivo 1-1.

Nei minuti restanti la Roma prova addirittura a ribaltare il risultato, con il Napoli non più in grado di ripartire, ma senza però creare azioni significative.

Con il risultato di parità il Napoli va a 67 punti e si allontana ulteriormente dalla vetta della classifica, mentre la Roma, con 58 punti, difende per il momento la quinta posizione.







Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1516122419630682115