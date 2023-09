Ingredienti per 4 porzioni di pasta al forno con cardi e salciccia, una versione leggermente adattata di una ricetta tipica toscana.



Ingredienti per 4 porzioni:

250 g di pasta fresca per lasagne

8 g di cardi

200 g di salsiccia

50 g di burro

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 limone

1 cucchiaio di farina

60 g di formaggio Montasio

sale q.b.

Ingredienti per la Besciamella fatta in casa:

250 mm di latte

25 g di farina

25 g di burro

sale fino a piacere

Come preparare la pasta al forno con cardo e salsiccia

Pasta al forno con cardo e salsiccia Pulire i cardi, tagliare le coste, eliminare le fibre e tagliare a pezzi di 1 cm.

Sciogliere la farina in abbondante acqua salata e aggiungere un pezzetto di burro e 1 cucchiaio di succo di limone. Immergere i cardi per 15 minuti.

Sciogliere il burro in una casseruola, aggiungere la farina tutta in una volta e mescolare velocemente per ottenere una besciamella. Versare il latte e cuocere lentamente per 7-8 minuti.

Addensare leggermente con il sale. Spellare le salsicce, allentarle con una forchetta e cuocerle in una padella antiaderente per 5 minuti. Imburrare una pirofila e adagiare sul fondo i cardi e una parte delle salsicce.

Versare la besciamella e cospargere con un terzo del Montasio grattugiato. Continuare fino ad esaurimento degli ingredienti.

Terminare con uno strato di pasta, besciamella, burro rimanente e formaggio Montasio grattugiato Infornare a 180°C per 30 minuti, finché la superficie non sarà dorata.

Togliere dal forno e servire, preferibilmente ancora caldo.



