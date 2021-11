Endocrinologia Estetica

di Antonio Stamegna

Edito da Pagine

PERCHÉ NON PERDO PESO?

AVERE L’INSULINA ALTA UN RISCHIO DI DIABETE?

NON POSSO ASSUMERE LA PILLOLA ESTROPROGESTINICA, POSSO CURARMI CON GLI ORMONI BIOIDENTICI?

LA TERAPIA PER IL MIO IPOTIROIDISMO QUELLA GIUSTA?

ESISTONO CURE ALTERNATIVE?

POSSO CURARE LA MIA TIROIDE CON L’ALIMENTAZIONE?

LA MIA CELLULITE CURABILE?

AVERE UN AUMENTO DELLA PELURIA, PER UNA GIOVANE DONNA, SOLO UN PROBLEMA ESTETICO?

SONO ANDATA IN MENOPAUSA E SENTO CHE STO INVECCHIANDO IN FRETTA.

POSSIBILE RALLENTARE L’INVECCHIAMENTO?

DA QUANDO SONO IN MENOPAUSA MI DIFFICILE PERDERE PESO. PERCHÉ?

L’ANDROPAUSA QUANDO INIZIA?



Queste sono solo alcune delle tante questioni che affronta il dott. Antonio Stamegna, Specialista in Endocrinologia e Docente di Endocrinologia estetica, in questo volume peculiare che raccoglie anni di esperienza per metterla a disposizione sia dei colleghi di medicina generale, che sono i primi chiamati ad individuare la patologia ormonale, sia degli stessi pazienti, in modo che possano avere idee più chiare su alcune loro problematiche ormonali.

In questa direzione, l’inserimento, dei test di autovalutazione non serve a fare autodiagnosi, ma ad avere più chiaro il problema e l’idea di come risolverlo, sempre con l’aiuto del proprio medico curante.