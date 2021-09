Le manifestazioni del No Paura Day di sabato hanno interessato anche la capitale dove, a distanza di due settimane dalla manifestazione di Piazza del Popolo, i no green pass stavolta si son dati appuntamento a Piazza San Giovanni, la storica piazza della politica e dei concertoni.

Una manifestazione che ha visto riunite diverse migliaia di persone che gli organizzatori hanno quantificato in 100mila... un numero che già di per sé è di due volte superiore alla possibilità di accoglienza massima offerta dalla piazza che, per di più, era piena per metà. Comunque le persone riunite, come a Trieste al mattino e Milano alla stessa ora, erano sicuramente molte.

Cartelli e slogan erano i soliti e chiedevano il "No alla dittatura sanitaria", "Giù le mani dai bambini", mentre dal palco si sono susseguitele invettive contro governo, virologi e anche il Papa, reo di aver avallato la dittatura sanitaria chiudendo le chiese durante il lockdown!

Tra gli oratori, ha suscitato scalpore l'intervento del vicequestore della Polizia di Stato a Roma, Nunzia Alessandra Schilirò, 43 anni, in passato a cao della sezione romana contro i reati sessuali:

"Quando ho detto a una mia amica che oggi sarei venuta qui, mi ha detto di non farlo. Pensa alla tua carriera, tanto il male ha già vinto. Guarda cosa è successo a Falcone e Borsellino. Io le ho risposto che il male nella storia non ha mai vinto. Se il male avesse vinto, noi non saremmo qui oggi. ... Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo è mio dovere essere qui. ... Il green pass italiano è illegittimo. ... La cosa più importante che voglio dirvi è che serve unità: dobbiamo unire le nostre energie e le nostre forze per indicare a tutti una via migliore".

Estratto del discorso di Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato a Roma alla manifestazione No Green Pass svoltasi questo pomeriggio a piazza San Giovanni.



A San Giovanni, tutti erano rigorosamente senza mascherina. Presenti anche una trentina di esponenti di Forza Nuova, capitanati da Giuliano Castellino, che chiedevano a gran voce un corteo. Dal palco hanno ribadito però che al termine degli interventi la manifestazione si sarebbe conclusa senza corteo e così è stato.