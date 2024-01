Tra le fine di gennaio e febbraio 2024 la Al-B.Band di Alberto Salaorni, che da sempre si esibisce accanto a musicisti d'eccezione, primo tra tutti il bassista Davide Rossi, continua a far cantare e divertire l'Italia. Ecco alcune date: sabato 27 gennaio 2024 eccoli al Piano 54 / Des Alpes di Madonna di Campiglio (TN), una delle location in cui in questo freddo inverno 2023 - 24 suonano più spesso. Venerdì 9 febbraio sono a Bussolengo (Verona) alla Fiera di San Valentino. Il 16 febbraio, subito dopo la festa degli innamorati, tornano al Signorvino di Affi (Verona), mentre il 17 febbraio eccoli ancora al Piano 54 / Des Alpes di Madonna di Campiglio (Trento).



//



Per chi è in cerca del massimo di musica e divertimento, la band Al-B.Band di Alberto Salaorni rappresenta una garanzia. Ogni loro show è gioia allo stato puro. La loro capacità di far scatenare il pubblico è ineguagliabile. Hanno un talento che ha fatto loro guadagnare il rispetto di appassionati di musica di ogni genere. I loro concerti sono veri e propri spettacoli in cui spesso la musica dal vivo si mescola con ottimi piatti preparati dagli chef dei locali in cui si esibiscono. da ben oltre quindici anni fanno ballare e cantare l'Italia. La loro presenza costante in tour è un tributo alla loro energia e alla loro passione per la live music, come suggerisce il loro slogan "live music is back in fashion". In un'epoca in cui la tecnologia ha monopolizzato l'esperienza musicale, la Al-B.Band dimostra che la bellezza della performance dal vivo è tornata di moda, e ha ancora tanto da offrire.



//



Un concerto di questa formazione veronese, la Al-B.Band, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente. Per le canzoni e per l'energia che i musicisti regalano. Guidati da Alberto Salaorni, non hanno mai una scaletta definita. Passano da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le loro scelte sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni. Sul palco con Alberto Salaorni (chitarra e voce) e lo storico bassista e produttore Davide Rossi, in ordine sparso, di solito ci sono: Irene De Pacalis (voce), Andrea Mai (tastiere), Luca Modena (batteria e percussioni).



https://www.facebook.com/ALBBANDofficial/