Formula 1, domenica 28 luglio il GP di Germania ad Hockenheim

La Formula 1 offrirà spettacolo ancora per due settimane prima della pausa estiva. Germania e Ungheria i prossimi gran premi.

Il primo appuntamento sarà per domenica 28 luglio, con le monoposto che si sfideranno sul circuito di Hockenheim, una pista di 4,5 km che verrà percorsa 67 volte per coprire i 306 km di gara.

Il circuito di Hockenheim predilige più la potenza che l'agilità delle vetture. Pertanto, dato per scontato che in ogni caso le Mercedes saranno comunque le macchine da battere, gareggiando oltretutto sul circuito di casa - si può sperare che il resto dei team abbia almeno la possibilità di dare del filo da torcere alle frecce d'argento, a cominciare dalle Ferrari, ma senza dimenticare le Red Bull che con il nuovo motore Honda hanno trovato quest'anno la potenza che la Renault non era stata in grado di fornire loro.

Da non sottovalutare, inoltre, le condizioni meteo, con la pioggia che è data per probabile sia per le qualifiche di sabato che, soprattutto, per la gara di domenica. La pioggia non fa paura ad Hamilton, è vero... ma va considerato anche che è quasi l'elemento naturale di Leclerc quando in passato ha dimostrato di poter gareggiare sul bagnato persino con le gomme da asciutto.





Di seguito gli appuntamenti del fine settimana ad Hockenheim:

26 luglio

Practice 1, 11:00 - 12:30

Practice 2, 15:00 - 16:30

27 luglio

Practice 3, 12:00 - 13:00

Qualifiche, 15:00 - 16:00

28 luglio

Gara, 15:10 - 17:10