Capri - La Cultura non si ferma neanche durante il lockdown, anzi trova attraverso i social network un nuovo ed interessante palcoscenico dove é possibile proporre degli appuntamenti online di grande spessore come quello organizzato da Nesea Capri che propone per venerdì 1 maggio alle ore 18:00 tramite la seguitissima pagina facebook un evento virtuale intitolato “Omaggio a Capri, dove si susseguiranno tanti artisti che omageranno l'isola delle sirene con musica e versi, in concomitanza del 10° compleanno di Nesea Eventi Culturali.

" In questo momento particolare che stiamo vivendo dove le distanze sono misurate ed i sentimenti regolamentati, abbiamo pensato ad un evento che seppur virtuale possa far sentire uniti. Ognuno dal proprio divano, dalla propria terrazza, dal proprio angolo preferito di casa potrà viaggiare con la fantasia ed immaginarsi nelle location più belle di Capri" sono le parole delle 3 giovani manager di Nesea Capri al secolo Melania Esposito, Roberta de Martino, Giusy Perrotta "Questo evento è anche celebrativo del 10° compleanno della nostra associazione e abbiamo scelto di festeggiarlo con tutti gli artisti che ci hanno accompagnati in questi anni, che hanno dato fiducia ed hanno dato vita e corpo alle passeggiate ed agli spettacoli teatrali proposti