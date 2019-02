Marco Capretti per Donne al Centro in “Mentre tutti dormono”

(#alessandrazannoni)

Presso Teatro degli Audaci, in ‘QUANDO TUTTI DORMONO’, è protagonista un grande artista proprio da questa sera 27 febbraio.

Marco Capretti, tra l’altro Protagonista di un’altra serata, quella del 1 Marzo, a cui ha deciso di dedicare la sua generosità. Donne al Centro riceverà parte dell’incasso della stessa.

Donne al centro nasce come Associazione NO PROFIT in difesa delle donne vittime di violenza. Oggi è operativa a 360 gradi con professionisti psicologi ed avvocati per sostenere donne e bambini bisognosi. Quante volte prima di andare a dormire pensiamo ai problemi che dovremo affrontare il giorno successivo? Quante volte appena coricati analizziamo gli impegni del giorno dopo e facciamo fatica a prendere sonno? Ma la notte è il nostro momento più libero, di notte ci spogliamo non solo dei nostri abiti ma anche delle nostre difese, delle maschere degli stereotipi giornalieri, di notte siamo finalmente noi stessi. Allora perché non abbandonarsi e lasciare alla notte il compito di consigliarci, di farci divertire, di avere le giuste risposte alle domande del nostro vivere quotidiano? “Quando tutti dormono” è uno spettacolo che vuole analizzare i semplici dubbi giornalieri con il filtro

etereo dei sogni affinché i problemi risultino più piccoli, meno importanti e sicuramente più comici. “Quando tutti dormono” vi accompagnerà in questa piacevole avventura, perché se è vero che la notte porta consiglio allora vi consiglio di riderci su! Proprio per il primo Marzo, l’importo del biglietto riservato alle persone tesserate all’associazione è di soli 12 euro.



Alessandra Zannoni