"Shape of You", non nella versione che tutti conosciamo di Ed Sheeran ma in una altrettanto bella e più dolce di Yann Muller; l'indimenticabile "The Sweeetest Taboo" di Sade, capolavoro anni '80, in una versione contemporanea degli Smoma; "La vie en Rose", ancora in una versione prodotta, ancora, dal camaleontico Yann Muller...

Avete appena letto solo tre dei ben 30 brani che il dj producer romagnolo Mitch B. ha selezionato per una Spotify Pplaylist che ha realizzato per ReWriters.it, importante sito italiano che prova a racontare la realtà la realtà riscrivendola... e siccome le parole non bastano, Rewriters prova anche a raccontare la musica in modo diverso, tramite anche diverse playlist d'autore.

Tra gli altri, la selezione di Mitch B. per ReWriters ha anche il merito, oggi difficilissimo da raggiungere, di proporre musica che rasserena. Anche se non è possibile ascoltarla a bordo piscina, durante un party o una cena con gli amici, basta chiudere gli occhi per sentirsi a Miami, Marina di Ravenna, Forte dei Marmi, a Taormina (...), al tramonto.

Nella selezione, chiamata semplicemente "Covers for you soul" (cover per la tua anima), sono presenti anche un paio di cover realizzate dallo stesso Mitch B.. Ad esempio, quella di "Respect", un classico della mitica Aretha Franklin... La nuova versione prodotta con Zen e Sandro Murru Kortezman, è davvero molto diversa dall'originale, come in realtà quasi tutti gli altri brani selezionati in questa Playlist.

La selezione di Mitch B. per ReWrtiters.it è disponibile qui: spoti.fi/392b0Yf, a questo link. Tra l'altro, possono ascoltarla gratis proprio tutti, anche coloro che hanno un semplice accesso frre (non Premium) a Spotify, in modo 100% legale.

Mitch B. Spotify Playlist per ReWriters.it "Covers for you soul"

spoti.fi/392b0Yf