In diminuzione il numero di nuovi casi Covid che nelle ultime 24 ore è stato di 11.068. In diminuzione anche il numero di tamponi effettuati, 205.642, circa 85mila in meno rispetto a ieri.

Sale pertanto al 5,38 (ieri era al 4,65%) la percentuale odierna di contagiati in rapporto al numero di tamponi effettuati, di cui adesso vengono conteggiati anche quelli cosiddetti rapidi. Il totale dei contagi è arrivato a 2.721.879.

Questi i casi registrati in alcune regioni. In testa la Lombardia con 1.987 nuovi contagiati, seguita da Campania (1.603) ed Emilia Romagna (1.323).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 402.783 (ieri 401.413). Tra i positivi, 2.085 (ieri 2.062) sono in cura presso le terapie intensive dove si registrano 126 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 18.449 (ieri 18.500) sono i ricoverati con sintomi, mentre sono 382.249 le persone in isolamento domiciliare (ieri 380.851).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 2.225.519 (ieri 2.216.050).

Oggi sono 221 i decessi, con il totale che sale a 93.577.





"La lotta alla pandemia non si ferma. La diffusione delle varianti Covid ci impone la massima prudenza. Per questo ho appena firmato un’ordinanza che proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale.L’ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana".

Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in merito alle misure dell'ordinanza del 13 febbraio 2021.



Al 14 febbraio sono 2.9378.284 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 81,6% di 3.651.270 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 11 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 1.281.049 le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.