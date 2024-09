Il 29 settembre 2024, dalle ore 9:00 alle 19:00, l’incantevole Piazza Università ospiterà il “World Heart Day”, giornata totalmente dedita alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa a livello locale dall’associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S.” col patrocinio della Regione Sicilia e del Comune di Catania: si tratta d’una iniziativa globale, creata dalla “World Heart Federation” con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sui rischi delle malattie cardiovascolari e promuovere stili di vita sani.

In Italia, l’evento è coordinato dall’Associazione Italiana “Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus”, presieduta da Marcello Segre, che da anni s’impegna nella prevenzione e nella formazione in ambito cardiologico. Durante l’evento i cittadini avranno accesso a una serie di attività gratuite e informative orientate a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alle patologie cardiovascolari e sui corretti stili di vita da adottare per prevenirle.

Le principali attività del programma prevedono: una visita cardiologica gratuita con E.C.G. a cura della Scuola di Alta Specializzazione in Cardiologia del Policlinico di Catania; misurazione della glicemia, pressione arteriosa e BMI, organizzata dal SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Catania); interventi di emergenza con dimostrazioni a cura della Centrale Operativa Emergenze 118 SUES; donazione di sangue, promossa dall’Associazione “San Marco” di Catania; lezioni pratiche su come salvare una vita e sull’uso del defibrillatore a cura dell’Associazione “Il Cuore di Raffaele E.T.S”; attività sportive con partite di pallavolo a cura della “Roomy Giunic” e balli a cura della “I Dance”; ospedale dei pupazzi per bambini, laboratorio dedicato ai più piccoli, a cura del SISM; inoltre, sarà possibile partecipare a sessioni di BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) a cura della Polizia di Stato, della Marina Militare e assistere a interventi d’emergenza dimostrativi realizzati dai Vigili del Fuoco.

Saranno presenti anche stand informativi e di prevenzione a cura dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, dedicati rispettivamente alla vigilanza e ai reati tributari. L’evento sarà sostenuto da Poste Italiane, Generali Agenzia Catania, Gruppo Strazzieri e altre importanti realtà del territorio.

