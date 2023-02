Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2023 il Dpcm con la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero.

Per il Ministero della Salute è indicato un risparmio di 32,8 milioni nel triennio 2023-2025.

Nel testo si specifica come, visti i risparmi di spesa indicati nel Documento di economia e finanza 2022 che le amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione, e vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si decreta per il Ministero della Salute un obiettivo di risparmio di 7,6 milioni per il 2023, 11,2 milioni per il 2024 e 14 milioni per il 2025.



Fonte: Quotidiano Sanità