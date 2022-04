Il grande palco indipendente radiofonico virtuale, programma per Emergenti in onda su oltre 70 radio, diventa un Contest e sceglie come location la città eterna "ROMA".

On Air è un Format ideato dall'Executive Manager Mario Greco nel periodo buio della prima ondata Covid19 per dare agli Emergenti la possibilità di "farsi ascoltare" in radio e "ricominciare pian piano a vivere".

Conosciamo meglio tutti i partecipanti che hanno deciso di mettersi in gioco.



Intervista a: Spray Life

NOME E COGNOME.

Spray Life.



RACCONTATECI DI VOI DAI VOSTRI PRIMI PASSI AD OGGI NEL CAMPO MUSICALE.

Descrivere, in breve, la storia di questa band non è impresa facile.

Questa formazione è la sintesi di varie miscele iniziate e proseguite sin dalla fine degli anni’70 per consolidarsi, poi, negli anni ’80 ,‘90 e 2000.

La storia ha inizio nella piazza di una parrocchia della periferia di Roma, nella quale due giovani band si incontrano per provare la performance live del proprio repertorio.

Qualche tempo dopo, come accade in tutte le band, alcuni componenti decidono di intraprendere altre strade e così, con gli elementi rimasti, inizia il percorso degli Spray Life: Enzo Gentile (1959 drum), Ettore Calamari (1962 keybords), Marco Innocenzi (1960 guitar) e Roberto Di Julio (1963 bass) saranno i 4/5 della formazione.

Il gruppo, nel corso degli anni, attraverso numerose esibizioni di cover live, acquisisce notevole esperienza che lo rende protagonista in vari spettacoli con artisti professionisti come: Rita Pavone, Nancy Cuomo (band ufficiale), il maestro Franco Bracardi, i Fratelli Balestra ...e tanti altri.

Insieme ai “Balestra”, la band, inizia un interessante percorso in studio e registra diverse sigle, radiofoniche e televisive, le più note:

“Catch the Catch – per Supersix TV” e “Annamaria – per Sereno Variabile RAI 1”.

Il momento particolarmente entusiasmante e l’inserimento dell’amico Alessio Brcic (1961 voice) porta il gruppo a realizzare diversi inediti partecipando anche a concorsi di livello ma senza fortuna, ricadendo così nelle cover live e la collaborazione con altri artisti, per poi spegnersi.

Dopo un lungo periodo d’inattività, dovuto agli impegni della vita comune, il gruppo, ritrovandosi nel segno dell’amicizia di sempre, ha ripreso quel “sogno” di fare musica e realizzare i propri inediti.

Avvicendato il sound, in una miscela Pop/SmoothJazz, più aderente alla particolare voce di Alessio Brcic, la band lavora da tempo ad un progetto dal titolo: “Friends of anyone” di cui ha di recente pubblicato sul web diversi lavori (….The Groove l'ultima produzione).

Le vicissitudini però sono sempre dietro l'angolo! Nonostante l'entusiasmo del progetto, nel giugno 2020 il chitarrista cofondatore della band (Marco Innocenzi) ha deciso di mollare, lasciando tutti basiti colpendo al cuore il gruppo.

Ciò nonostante, l'amore e la voglia di fare musica è talmente dominante che la band ingaggiando un vecchio amico e primo chitarrista d'infanzia (Roberto Di Bona 1962) si è rimessa a lavoro per proseguire il progetto e proporre nuovi inediti.

Per chiudere questa domanda lasciateci dire: “... prima di andarcene da questo pianeta, fateci sognare ancora una volta,.....ci basta l’arrivo a destinazione di una sola canzone degli spray life... il sogno di sempre".



COSA VI ASPETTATE DALLA PARTECIPAZIONE A QUESTO CONTEST.

Semplicemente divertirsi in un contesto di livello professionale, dare visibilità alla nostra musica e condividere insieme ad altri artisti la passione per l'Arte della musica.



QUANTA IMPORTANZA HA LA MUSICA NELLA VOSTRA VITA?

Noi facciamo musica da quando eravamo ragazzi e abbiamo viaggiato sognando con i dischi a 33 e 45 giri. E' stato come leggere libri e appartenere ad ogni storia raccontata in musica. Il fascino delle note, delle armonie, dei suoni ha da sempre colpito le nostre sensibilità e ancora oggi fanno parte della nostra creatività elevandoci ad una dimensione di “benessere”. Suonare delle note ed armonie frutto della nostra capacità compositiva è ancor più entusiasmante! ….per questo crediamo…..che un musicista non può fare a meno di fare musica. Quindi, per rispondere alla domanda, la musica è e resterà comunque una parte importante della nostra vita.



IL VOSTRO GENERE.

...la nostra maturità anagrafica e musicale, oggi, ci ha indirizzato nel Pop/Smoothjazz. Groove, dolcezza e sensibilità armoniche di questo mondo smoothjazz ci rendono particolarmente stimolati nel confezionare brani di nostra composizione.



SI PUO' VIVERE SENZA MUSICA.

Da un punto di vista lavorativo si, nel senso che si può fare altro. Dal punto di vista umano No. L'uomo non è fatto solo di materia, ha le sue sensibilità ed anche l'anima ha le sue esigenze... va amata e sostenuta...e la musica è il giusto ingrediente!



COSA PENSATE DEL PANORAMA MUSICALE ITALIANO.

Cosa pensare! Il panorama musicale Italiano non lascia spazio. E' un contenitore chiuso ormai, non si apre ad altro ed è talmente preconfezionato il cui unico fine sono gli introiti economici di pochi: peccato perché di talenti in Italia ce ne sono eccome. Ma le regole del mercato impongono di creare un prodotto che arrivi velocemente in pasto al consumismo per poi essere gettato al primo contenitore dei rifiuti....questo è!

La recente esperienza dei nostri lavori pubblicati sul web ci dice che la nostra musica venga apprezzata in paesi esteri (vds JazzcoRadio MELBOURNE/AUSTRALIA – SITGES RADIO IBIZA BARCELLONA Smoothjazz), siamo in palinsesto spesso in queste Radio.....allora ci si chiede, perchè? ….sinceramente, con l'esperienza maturata crediamo che “l'orecchio Italiano” sia ormai tarato su delle frequenze imposte dal mercato e non ha altri stimoli perchè ormai li rifiuta, non fanno parte del suo bagaglio di sonorità. L'argomento è vasto e complicato….diciamo che sarebbe banale spiegarlo in poche righe di scritto….allora non ci rimane che dire divertiamoci, proviamo a scrivere l'esistenza e il sogno degli SPRAY LIFE lasciando ad altri le problematiche di cosa proporre al mercato musicale Italiano, noi siamo consapevoli di essere diversi e ci piace.

Grazie per averci concesso questa possibilità! Un sincero saluto a Voi tutti. W la'Arte della musica.

Spray Life.