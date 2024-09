Le Filippine hanno scelto come proprio rappresentante per gli Oscar 2025 per la categoria Best International Film, il documentario presentato all’ultimo Sundance Film Festival, And So It Begins diretto da Ramona S. Diaz, che racconta il viaggio della corsa presidenziale dell'ex vicepresidente Leni Robredo durante le elezioni del 2022 offrendo uno sguardo approfondito sulle complessità della politica filippina.

Lo scorso anno il Paese delle Filippine inviò The Missing, il film d’animazione in rotoscoping di Carl Joseph Papa, che però non riuscì ad entrare nella cinquina finale.