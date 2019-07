Vigili Del Fuoco, il comitato nazionale VFL si costituisce in forma giuridica

Dopo due anni circa di comitato spontaneo, I vigili del Fuoco Laureati d’ Italia si sono costituiti ufficialmente per avere così una forma giuridica e poter meglio rappresentare a tutti gli organi istituzionali e sindacali le loro richieste in rappresentanza di circa 2000 laureati.

Il Comitato in senso operativo è formato da un Comitato Esecutivo presieduto dal Dott. Geol. Pagliaro Carmine, Vice Presidente Dott. Geol. Marchili Paolo e consiglieri : Dott.Geol. Biscardi Alessandro, Dott. Geol. Cavalletti Luca, Dott. Ing. Palumbo Lo Celo Cesare Pietro Edordo, Dott. Arch. Acciarri Stanislao, Dott. Arch. Ulisse Maurizio.

Da tempo infatti si sta perseguendo l’obiettivo principe, ma non unico, che mira a valorizzare tutti i laureati in merito ai loro specifici titoli accademici e tutte le altre criticità presenti nel CNVVF.

Il comitato nazionale VFL con forma giuridica propria si atterrà ai principi enunciati nello Statuto regolarmente depositato.



COMITATO NAZIONALE VVF LAUREATI

IL PRESIDENTE

Dott. Geol. Carmine Pagliaro