«Abbracciatevi, moltitudini! Questo bacio vada al mondo intero!». Un messaggio universale di gioia, fratellanza e umanità apre la nuova Stagione Lirica di Padova che prenderà il via giovedì 1 agosto alle ore 21.15 in Piazza Eremitani con la monumentale Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, diretta da Marco Angius. Un evento che celebra il 200° anniversario della prima esecuzione di questo capolavoro sinfonico, con cui Beethoven cambiò il corso della storia della musica. Aperte le prevendite dei biglietti (intero €45, ridotto €40) disponibili online su www.teatrostabileveneto.it o presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova.

La Nona Sinfonia è celebre non solo per la sua innovativa struttura musicale, ma anche per il potente messaggio racchiuso nel suo finale. Per la prima volta, Beethoven introdusse un coro e quattro voci soliste per intonare il celebre “Inno alla gioia”, rappresentazione sonora dell’unione universale di tutti i popoli in un abbraccio di libertà e fratellanza. La scelta della Nona Sinfonia per inaugurare la Stagione Lirica di Padova non solo onora il genio di Beethoven, ma promuove la grande musica come veicolo di valori eterni e universali. Il messaggio è di straordinaria attualità, soprattutto in un'epoca in cui l'umanità cerca disperatamente punti di incontro e solidarietà.

All’Orchestra di Padova e del Veneto si uniranno il soprano Erika Grimaldi, il mezzosoprano Elmina Hasan, il tenore Pierluigi D’Aloia e il baritono Markus Werba, con la partecipazione del Coro Lirico Veneto.

Beethoven e l'Inno alla gioia: un messaggio di unità e speranza

Eseguita per la prima volta il 7 maggio 1824 al Teatro di Vienna, la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 è una delle pagine più celebri della storia della musica. Dal 1972, il tema del celebre finale, riadattato da Herbert von Karajan, è stato scelto come Inno europeo.

Attraverso i suoi quattro movimenti, la Sinfonia traccia un percorso dal buio alla luce, dall'angoscia alla gioia. La “gioia” in Beethoven non è una semplice espressione di allegria: attraverso le parole dell'Ode alla Gioia di Friedrich Schiller, la musica si fa portatrice di un invito a superare il male e l'odio per raggiungere una condizione di pace interiore e fratellanza universale. Ideali che risuonano con forza ancora oggi, dopo duecento anni. Ogni esecuzione di questa sinfonia è una celebrazione della creatività umana, un richiamo alla bellezza e alla potenza della musica come linguaggio universale.

Come spiega Marco Angius, direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto: «L’esecuzione della Nona Sinfonia si inserisce nell’integrale sinfonica di Beethoven che siamo conducendo quest’estate. Infatti, questo brano, così celebre per il coro finale, è il frutto di un percorso sinfonico che parte dall’inizio dell’Ottocento ed esplora diversi ambiti: la natura, la politica, l’uomo nella società del tempo, la danza, fino all’astrazione utopistica della musica assoluta. La grande intuizione di Beethoven è contenuta proprio nel Finale della Nona che da un lato riassume, rovesciandolo, il percorso dei tre movimenti precedenti, e dall’altro affida agli strumenti dell’orchestra un’ideale recitazione, come se le note suonate diventassero parole: così gli strumenti dell’orchestra si uniscono al coro delle voci nell’inno alla gioia universale».

La serata vedrà la partecipazione dell'Orchestra di Padova e del Veneto insieme al Coro Lirico Veneto, accompagnati dal soprano Erika Grimaldi, tra le più giovani ed affermate soprani a livello internazionale; il mezzosoprano Elmina Hasan; il promettente tenore Pierluigi D’Aloia vincitore nel 2021 Concorso Internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici; e Markus Werba uno dei baritoni più apprezzati della sua generazione e tra i più grandi interpreti mozartiani degli ultimi decenni.

La Stagione Lirica di Padova è organizzata e prodotta dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, con il contributo del Ministero della Cultura.

PROGRAMMA

Giovedì 1 agosto ore 21.15

Piazza Eremitani, Padova

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Sinfonia n. 9 in re minore, op. 125 per soli, coro e orchestra



Erika Grimaldi, soprano

Elmina Hasan, mezzosoprano

Pierluigi D'aloia, tenore

Markus Werba, baritono

Coro Lirico Veneto

Orchestra di Padova e del Veneto

maestro concertatore e direttore d'orchestra Marco Angius



BIGLIETTI

Interi Euro 45,00

Ridotti Euro 40,00

PREVENDITE

- Online: https://bit.ly/4eUX0zw

- Presso la biglietteria del Teatro Verdi di Padova

via Livello, 32 - 35139 Padova (PD) - Telefono: 049 87770213 / 8777011

www.teatrostabileveneto.it

ATTENZIONE - In caso di annullamento del concerto per condizioni meteo avverse, la recita sarà rinviata il 2 agosto.

Comune di Padova

Settore Cultura e Turismo – UOC Manifestazioni e Spettacoli

Tel. 049 8205611 -5635

[email protected]

Ufficio stampa

Studio Pierrepi di Alessandra Canella

Via delle Belle Parti 17 - 35139 Padova

Federica Bressan – 333 5391844 – [email protected]

Angela Forin – 347 1573278 – [email protected]

www.studiopierrepi.it

Per cartella stampa e immagini: https://bit.ly/3yXDQbR