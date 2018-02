Maltempo, il flop delle previsioni capitoline

12/09/2017 21:45 - Da venerdì mattina tutti i siti professionali e non dedicati alle previsioni meteorologiche davano per certa la forte perturbazione in arrivo sulla capitale per due giorni dopo, domenica 10 settembre.… (VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano on-line di Roma Nord)