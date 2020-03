Grandi novità in casa Dstyle: l'anno 2020 è iniziato con una grande partnership che vede, il noto marchio italiano alle prese con una nuova avventura in giro per il mondo.

Il traguardo conquistato consente una distribuzione efficiente e garantita dei prodotti made in Italy in Asia, Medioriente, tant'è che tutti i viaggiatori internazionali potranno trovare ciò che è stato considerato “l'occhiale di lusso”, nelle esclusive boutique a bordo di Japan airlines, Thai airways e Etihad airlines.

E’ ufficiale, infatti l'accordo con JustLounge.com, noto come uno dei principali rivenditori online in Oriente per la moda di lusso per uomo, donna e bambino.

Tale collaborazione si estende nel commercio internazionale avvalendosi della collaborazione di grossi colossal finanziari come United Arab Bank, Al Masraf Bank, Al Hilal Bank, Indonesian Bank, Bank of Maldives e Bank of Cambodia.

Il team di acquisto del web e-commerce ha già stabilito un legame leale e fedele con un gran numero di marchi internazionali e partecipa a sfilate di moda a New York, Londra, Milano e Parigi ogni stagione.

La selezione viene effettuata secondo la filosofia JustLounge che sceglie solo i prodotti in grado di soddisfare i loro clienti.

Sarà possibile quindi acquistare tutte le linee moda occhiali già presenti su Dstyleyewear.com, dedicati ai clienti più esigenti e raffinati, come sempre realizzati a mano con materiali di prima scelta come oro e pietre preziose e Swaroski certificate.