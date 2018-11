Zaini troppo pesanti, sempre più bambini a scuola carichi come "muli"

Li vedi per strada stanchi e a passo lento a causa del peso sconsiderato del loro zainetto. Chili e chili di libri che spesso non vengono nemmeno utilizzati durante le lezioni.

Una "piaga" che puntualmente si ripresenta durante il "cammino" scolastico dei nostri figli, costretti a caricarsi sulle spalle un "fardello" che può nuocere gravemente alla loro salute, con danni permanenti alla già fragile struttura corporea e muscolare, ancora in via di sviluppo.

Carichi insostenibili che spesso oscillano tra il 20 e il 30 % in più rispetto al loro peso corporeo.

Un paradosso se pensiamo ai limiti prescritti dalla legge la quale prevede che il peso dello zaino non dovrebbe superare il 10-15% del peso del ragazzo che lo porta.

Le statistiche dimostrano che circa il 40% di bambini compresi tra 9 e i 13 anni sopportano, in media, un peso di 9 - 10 kg ciascuno, se non di più, una mole esagerata se consideriamo che il bimbo (il più delle volte) è costretto a camminare a schiena curva per tutto il tragitto che va dell' abitazione alla scuola e viceversa.

Un problema spesso discusso e sottolineato anche dai media che, aimè, non trova una concreta soluzione.