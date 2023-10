Fabrizio Corona li ha tirato in ballo con nuove rivelazioni solo poche ore fa. Ma secondo fonti giudiziarie non sarebbero affatto coinvolti nel caso scommesse scoppiato in Italia nell’ultima settimana con al centro giocate su piattaforme illegali.

Parliamo di Stephan El Shaarawy, Federico Gatti e Nicolò Casale, finiti anche loro nel calderone dei ‘sospettati’ per bocca dell’ex fotografo. Per ora, fa sapere la Procura di Torino, non sarebbero emerse evidenze, ossia prove riguardanti i tre calciatori rispettivamente di Roma, Juventus e Lazio.

Dicevamo di Corona appunto, che fermato da Staffelli per la consegna del Tapiro d’Oro in vista della puntata di Striscia la Notizia era stato molto chiaro: “Altri nomi dopo quelli di Zaniolo, Fagioli, Tonali e Zalewski? Tiro fuori El Shaarawy, non mi hanno fatto nemmeno una domanda quando l’ho accennato in studio (in Rai, ndr). Casale, che ha litigato con l’Under21, è inguaiato fino al collo. Poi Gatti, di cui ha parlato Fagioli. Te ne potrei fare trenta di nomi”.