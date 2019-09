NOTE DI SPERANZA, concerto musicale di beneficenza

EVENTO BENEFICO



L'incasso della serata sarà versato su C/C BANCARIO n° 000000016122

IBAN: IT 66 L 05232 71131 000000016122

CAUSALE: “All together for Niccolò”



Un progetto per aiutare Niccolò TUTTI, piccolo grande guerriero, vittima di incidente stradale.

Il NOSTRO sostegno potrà permettergli di proseguire le molteplici terapie e continuare a sognare e a realizzare quelli più BELLI: tornare ad essere un bambino felice!



ORGANIZZAZIONE: Associazione culturale Emisfero Destro con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Città Metropolitana di Firenze.



Venerdì 20 settembre dalle ore 19.00 cocktail di benvenuto a cura del Panificio Centi di Vecchio Annalisa. ORE 21.00 Concerto di pianoforte e performance balletti a cura della scuola di ballo Arabesque - Direttrice Daniela Ragone

PRESSO VILLA BASSI – LE VEDUTE

Via Pesciatina, 3, 50054 Le Vedute (FI).



INGRESSO CONSENTITO VERSANDO UN’OFFERTA LIBERA

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Associazione Emisfero Destro

Cell. 370 3762526

Mail: associazione@emisferodestro.org





UN RINGRAZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO:

Villa Bassi – Le Vedute;

Fondazione Montanelli Bassi

Scuola di danza Arabesque Fucecchio;

Fiamma Velo (pianista – compositrice).





PROGRAMMA SERATA

Ore 19.00

Cocktail di Benvenuto;

Ore 21.00 Concerto di pianoforte e performance balletti Scuola di danza Arabesque.



Esecuzione e repertorio di Fiamma Velo



Viaggio nell'Anima

Passage

Nuova Aurora



Evolution

Sentiero



Una Rosa sul Mare



Riflesso

Magically



Noche en Venezia

Solstizio

Summer Sea (nuovo singolo)

The Enchantement of the Sea (nuovo singolo)