La Polizia Provinciale di Pescara ha annunciato lo svolgimento di un servizio di accertamento e contestazioni tramite Speed Scout sul territorio di competenza, fornendo i dettagli sui giorni, sulle strade e sui comuni i cui territori saranno interessati dai controlli (anche la Polizia di Stato ha annunciato l’adesione alla campagna Roadpol Speed, con controlli della velocità in Abruzzo e Molise.

Per quanto riguarda i giorni, il servizio verrà svolto nella giornata di martedì 24 Agosto 2021 e nella giornata di sabato 28 Agosto 2021. Come specificato dalla polizia provinciale pescarese, i controlli tramite Speed Scout saranno relativi esclusivamente al superamento dei limiti di velocità, della revisione del veicolo e dell’assicurazione R.C.A.

Questo l’elenco delle strade sottoposte a controllo il 24/08:

SP 40 (ex sp15, sp 63) – SP 40B (ex sp 42) – SP 41 (ex sp 18, sp 19, sp 84) – SP 43 (ex sp 17) – SP 44 (ex sp 83) e VIALE DEL LAVORO – SS81.

Di seguito l’elenco dei comuni interessati (i cui territori sono attraversati dalle strade appena elencate):

Alanno,

Cepagatti,

Cugnoli,

Nocciano,

Rosciano,

Scafa.

Questo invece l’elenco delle strade sottoposte a controllo il 28/08:

SR 16 bis - SP 4 bis (ex sp78) - SP 4 (ex sp10) - SP 2 (ex sp47) - SP 1 (ex sp48) - SR 602.

Di seguito l’elenco dei comuni interessati (i cui territori sono attraversati dalle strade appena elencate):

Cappelle Sul Tavo

Cepagatti

Città Sant'Angelo

Collecorvino

Elice

Spoltore.