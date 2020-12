Sarà il 22enne pilota della Williams George Russell a sostituire Lewis Hamilton, risultato positivo al Covid-19, alla guida della Mercedes nel prossimo Gran Premio di Sakhir che si disputerà questo fine settimana.

Qualcuno potrà anche obiettare che Russel in questa stagione è alla guida di una Williams. Nessun problema. In quel caso, sarà la riserva della Williams, Jack Aitken, a sostituire Russell.

"Indosserò una tuta da gara diversa questo fine settimana, ma sono un pilota Williams e continuerò a tifare per la mia squadra",

è stato il commento di Russell che poi ha proseguito..."Vedo questa occasione come una grande opportunità per imparare dalla migliore squadra in griglia in modo da migliorarmi per poi portare questa esperienza in Williams. Un grande grazie anche alla Mercedes per aver riposto la loro fiducia in me.Ovviamente nessuno può sostituire Lewis, ma darò il massimo per la squadra in sua assenza dal momento in cui salirò sulla vettura. Soprattutto, gli auguro una pronta guarigione. Non vedo l'ora che arrivi l'opportunità e non vedo l'ora di scendere in pista questa settimana".

Very few people are lucky enough to drive for an @F1 team each year. I'm about to get the chance to drive for two.



Unbelievably grateful to @WilliamsRacing and @MercedesAMGF1 for this opportunity.



Thank you all 🙏 pic.twitter.com/x2ZGMWOX8A — George Russell (@GeorgeRussell63) December 2, 2020



Va ricordato che Russell è un pilota formatosi in Mercedes dal 2017 ed è con il via libera di quella scuderia che è approdato in Williams a cui rimarrà legato fino al 2021. Già dal 2022, con le nuove monoposto, potrebbe diventare un nuovo pilota della scuderia anglo tedesca.

La Mercedes, prima di confermare Valtteri Bottas anche per la stagione 2021, aveva chiesto informazioni sulla posizione di Russell in Williams, ricevendo come risposta che il pilota sarebbe stato confermato fino alla fine del suo contratto.

Jack Aitken, 25 anni, domenica farà il suo debutto in una gara di Formula 1 dopo aver gareggiato in questa stagione in Formula 2, dove lo scorso anno si è classificato al quinto posto nel mondiale piloti.