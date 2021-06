Come già anticipato una settimana fa, il mese di giugno 2021 è ricco di novità soprattutto nel salotto virtuale di International Dance Suite. Dopo il sound di Alex Phratz, in onda sabato 12 giugno (e in replica mercoledì ore 22), sabato 19 giugno arriva una super ospite internazionale numero uno indiscussa nel paese di appartenenza, Dj Sveta. E' una delle protagoniste assolute della scena musicale del suo paese.

E che succede sabato 26 giugno, in ambito International Dance Suite? Come special guest c'è un dj, producer e musicista italiano, ormai star internazionale….uno di quelli che arriva in cima alle classifiche di Beatport, che collabora con Roger Sanchez, Roland Brant, Get Far, Simon De Jano.

La voce, l'energia e la selezione musicale di International Dance sono quelle di Pietro Gagliostro. "International Dance è interamente prodotto con l'uso di cdjs, piatti, mixer e nessun software tipo Traktor o Serato", spiega Pietro, che punta dritto al cuore della questione, ovvero propone musica e dj set di qualità, che regalino emozioni.

Non resta che seguire il Gruppo Facebook del programma su https://www.facebook.com/groups/internationaldance per tutti i dettagli.

International Dance Suite on Radio Medua

Piana di Gioia T. -88.7 – 89,5 – 96,8

Reggio Calabria e Messina – 89,5 – 94,0 – 96,8 FM

Live streaming on: radiomedua.it