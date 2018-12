Lenovo Z5s presentato ufficialmente: si pensava dovesse avere il foro nel display, ma ha il notch...

Qualche giorno fa, online, sono apparse delle immagini che mostravano uno smartphone Lenovo con foro nel display. Si pensava che lo smartphone in questione fosse il Lenovo Z5s, ma dopo che è stato presentato, un po' a sorpresa si è visto che non ha un foro nel display per accogliere la fotocamera, ma il classico notch. Anzi, il gotch in stile Huawei Mate 20.

Tralasciando questo dettaglio estetico, il Lenovo Z5s è comunque un dispositivo con delle caratteristiche tecniche davvero interessanti, integrando il SoC Qualcomm Snapdragon 710, un chipset di fascia medio-alta che può garantire ottime prestazioni.

Display 6.39″, FullHD+

CPU Qualcomm Snapdragon 710

GPU Adreno 616

RAM 4/6GB

memoria interna 64/128GB espandibile

sistema operativo Android 9.0 Pie

connettività dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS

tripla fotocamera posteriore (16MP + 8MP + 5MP), flash LED

fotocamera frontale 16MP

batteria 3300 mAh con supporto per la ricarica rapida

lettore di impronte digitali posteriore, USB di tipo C.