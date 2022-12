"Non sappiamo mai quanto tempo ci vorrà" ha detto all'Agenzia France Press il ventinovenne Volodymyr che ha rifiutato di fornire il suo cognome per motivi di sicurezza.

"Ci chiamano alla radio e poi abbiamo un'ora per fare i bagagli", ha detto, indossando ancora la sua uniforme coperta di fango.

Volodymyr ha detto che lui e la sua unità hanno l'incarico di trasportare armamenti, armi e munizioni, per diversi chilometri nel fango, il che richiede ore, prima di iniziare a sparare contro il nemico russo.

"A quel punto siamo già stanchi", afferma Volodymyr."I russi sono forti. Fanno trincee e bunker molto buoni".

"Questo è un nemico difficile da battere", ha detto un altro giovane combattente."Rimanere in prima linea è molto difficile. Loro subiscono pesanti perdite, ma anche noi. È complicato, ma stiamo facendo del nostro meglio per vincere", ha aggiunto.

Un medico esausto, che lavorava in un ospedale civile prima della guerra è preoccupato per i carri armati: "Quando sono a una distanza di sicurezza, puoi sentirli sparare, il fischio del proiettile, poi l'esplosione", ha detto. "A quel punto entro in gioco e cerco di salvare quante più vite umane possibile!"...