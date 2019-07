Formula 1, domenica 4 agosto appuntamento in Ungheria con l'ultimo GP prima della pausa estiva

Con l'Hungaroring a soli 20 km da Budapest ed il Gran Premio di Ungheria che si disputa il 4 agosto, a molti appassionati non mancherà la tentazione di far coincidere un appuntamento che, viste le ultime due gare di Formula 1, si preannuncia appassionante con un periodo di vacanza in una delle nazioni più interessanti d'Europa, almeno dal punto di vista storico e culturale.

L'Hungaroring è una pista di soli 4,3 km da percorrere 70 volte, descritta come più adatta ad una gara di kart che di Formula 1. Unico rettilineo di una certa lunghezza è quello di partenza, ma le velocità sono limitate dalla prima curva, quasi a gomito.

Più che la potenza, questo fine settimana alle monoposto è chiesto soprattutto un buon bilanciamento nelle curve, senza dimenticare che, comunque, temperatura dell'asfalto e caldo possono diventare un fattore determinante per l'esito della gara.

Ovviamente, la temperatura dell'asfalto inciderà molto sul consumo delle gomme, mentre le temperature elevate potrebbero essere un fattore determinante per il surriscaldamento del motore delle monoposto, a causa dei brevi rettilinei. Un problema cui la Mercedes aveva cercato di ovviare con l'aggiornamento effettuato in occasione del Gran Premio di Germania.



Questi gli orari degli appuntamenti in pista:

Venerdì 2 agosto

Practice 1, 11:00 - 12:30

Practice 1, 15:00 - 16:30

Sabato 3 agosto

Practice 3, 12:00 - 13:00

Qualifiche, 15:00 - 16:00

Domenica 4 agosto

Gara, 15:10 - 17:10