Sul suo sito Jaywork Music Group, un universo musicale fatto di musica e ritmi molto diversi tra loro, una community musicale in forte crescita, spesso pubblica articoli tutorial molto utili a chi da poco si approccia alla musica elettronica. In realtà i consigli sono molto utili anche a chi ha più esperienza.

Tra gli articoli più recenti sul blog di Jaywork, eccone uno molto interessante dedicato a Twitch disponibile a questo indirizzo: https://www.jaywork.com/blog/fare-le-dirette-su-twitch/

Come scrive giustamente Luca Peruzzi, che con Luca Facchini guida Jaywork Music Group, bisogna partire da ciò che si fare.

"Per crearsi una buona base di follower il condividere, con dei veri e propri tutorial gratuiti, la propria esperienza aiuta tantissimo. Per fare un esempio, se siete bravi a fare mastering e volete crearvi dei fan, potete fare una sessione di mastering in diretta spiegando l'uso dei plugin che utilizzate di solito e come li usate.. magari snocciolando anche qualche segreto".

Dopo aver lasciato tanti spunti e link utili, Luca Peruzzi scrive anche: "Ricordatevi che l'unico modo per non ottenere nulla è quello di non fare niente", una frase che è difficilmente discutibile.

Spensieratezza, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero: questa la formula di un lavoro, quello di Jaywork, destinato a farsi strada nel tempo... anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti... In mezzo a tanti bei contenuti musicali, ecco poi il Radio Show di Jaywork su YouTube.



https://www.jaywork.com

https://www.instagram.com/jayworkmusic

https://www.facebook.com/jayworkmusic

https://www.youtube.com/channel/UCihHbIkD6kH1xYoP--IeNBQ

---