L’ARCIMBOLDO D’ORO 2023 PREMIA FAUSTO COSTANZA PIZZAIOLO DI CANICATTI’ (AG). “L’Arcimboldo d’Oro 2023”, ha visto protagonista il settore “PIZZERIA” premiato durante il Pranzo di Gala, che si è tenuto a Villa Imperiale, splendida location adagiata su una scogliera di Marechiaro e incorniciata dal Golfo di Napoli. Durante l’elegante pranzo sono stati chiamati sul palco a ritirare la prestigiosa statuina dorata, i Maestri Pizzaioli italiani ed esteri, riconosciuti meritevoli de “L’Arcimboldo d’Oro 2023”.

I pizzaioli selezionati, dopo una serie di valutazioni da parte di professionisti della comunicazione e dell’ambito gastronomico, sono stati premiati per i seguenti requisiti : “Mera espressione dell'arte bianca, tramandano un mestiere antico con il saggio utilizzo di tecniche ed estro personale, trasmettono tradizione e al tempo stesso innovazione , con unicità e capacità emozionale”. Arriva dalla Sicilia Fausto Costanza, a cui è stato assegnato “L’Arcimboldo d’Oro 2023”, ovvero la statuina dalla forma moderna e stilizzata, creata dal 3D Artist Francesco Conte esperto in lighting e look dev www.frankwy.com , ispirata dal simbolo de L’Arcimboldo, magazine del settore enogastronomico www.larcimboldo.it impegnato nel narrare e trasmettere al lettore il racconto di professionisti, aziende e prodotti d’eccellenza, fonti di cultura e d’identità del vasto patrimonio enogastronomico italiano.

Calogero Costanza, Maestro Pizzaiolo più conosciuto come Fausto, titolare del Ristorante-Pizzeria Costanza passione d’autore” a Canicattì, cittadina in provincia di Agrigento. La vita professionale di Fausto iniziò nel ristorante di famiglia, ma facendo un passo indietro, fu nell’ottobre del 1983 che suo padre Vincenzo inaugurò il Bar del Viale, un luogo di ritrovo elegante ed accogliente, che riscosse un grande successo e ben presto divenne anche ristorante, una cucina gustosa e di qualità, attenta ai piatti tradizionali del territorio siciliano, un lavoro di dedizione condotto da mamma Marianna e papà Vincenzo.

Nel 2018 vi fu la naturale evoluzione dell’attività di famiglia, con la nascita del ristorante pizzeria “Costanza passione d’autore”, che conservò le fondamenta con il bar, dedito a stuzzicanti proposte di cocktail e aperitivi. Inizialmente la proposta culinaria mancava della pizzeria, poiché l’attenzione di Fausto rivolta al mondo pizza è nata nel tempo e si è concretizzata quando nel 2015, venuto a mancare il padre si è palesato forte il desiderio realizzare uno spazio dedicato alla pizza napoletana, proprio com’era nei sogni di papà Vincenzo. Fausto si impegnò anima e corpo nel formarsi professionalmente come pizzaiolo e soprattutto nello specializzarsi in impasti, stesura e cottura della vera pizza napoletana; un percorso intrapreso come omaggio all’amore per il genitore scomparso, ma che ben presto si rivelò come l’arte che forse da sempre gli scorreva nelle vene.

Nel centro storico di Canicattì, si trova il Ristorante-Pizzeria “Costanza passione d’autore”, un’ambientazione moderna e confortevole, con una sala interna che ospita fino a cento persone e il dehors esterno con novanta posti a sedere.

Una conduzione strettamente familiare, che vede coinvolti ai fornelli Angela e Letizia, rispettivamente sorella e moglie di Fausto, mamma Marianna che presiede la cucina ed è lei custodisce i segreti dei più tipici manicaretti siciliani. Addentrandosi nel locale, in fondo, dopo le sale ristorante e pizzeria, si scorge a vista il forno, impeccabile e ordinato; il cliente vede realizzare sotto i suoi occhi la pizza desiderata.

La sala è diretta dal cognato Sergio Masi, marito di Angela, che oltretutto essendo barman gestisce lo spazio dedicato agli aperitivi e ai deliziosi cocktail, che crea in abbinamento alle più diverse tipologie di pizze sfornate da Fausto. Per le piacevoli armonie di sapori, spicca tra i cocktail di Sergio, il “BLU SKY” realizzato con Blu Curaçao, crema di cacao bianco, succo di lime fresco, succo di ananas e rum bianco, che solitamente viene proposto in abbinamento alla “PIZZA GIRASOLE”, ovvero una Margherita a modo mio, dove su base bianca, Fausto aggiunge pomodoro ciliegino giallo cotto in precedenza nel forno a legna a bassa temperatura, poi ancora crema di ortica e olio evo siciliano. Molto apprezzata è anche la PIZZA IN TEGLIA, guarnita nelle più gustose varianti, nata dall’impasto che Fausto realizza con un mix di farina di Tipo 00 e Tipo 1, 85% d’idratazione, lievitazione di 24 ore a temperatura controllata e successiva maturazione di altrettante 24 ore.

Le pizze di “Costanza passione d’autore” risultano leggere, scioglievoli al palato e soprattutto digeribili, con un’interessante profilo organolettico. Il riconoscimento “L’Arcimboldo d’Oro 2023” quest’anno arriva ad ottobre, in un mese e in un anno importante, in quanto ricorrono i festeggiamenti per il 40° anno dell’attività della famiglia Costanza.

Nonostante la sua solida formazione professionale, l’attenzione che quotidianamente mette in quest’arte che ha scelto e da cui è stato scelto, la meticolosità nel selezionare sempre migliori materie prime, Fausto Costanza resta umile e continua ad approfondire la materia con corsi di aggiornamento teorico- pratici, per inspessire le sue conoscenze e offrire alla sua clientela un prodotto pizza all’avanguardia quanto impeccabile.



www.costanzapassionedautore.it

“Costanza passione d’autore”

Viale della Vittoria, 166

Canicattì AG