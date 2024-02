Videoclip: https://youtu.be/haCcU8T5Z8Q

Dopo il buon riscontro ottenuto con il primo singolo Come back to me, Nicola Ferrari torna con un nuovo brano dal titolo Maryline, una rock ballad che rappresenta in pieno lo stile del cantautore sassolese.

Nicola: “Maryline è una canzone diretta, uno sfogo di ciò che si prova dentro. La cosa che preferisco di questo singolo è che sa alternare dolcezza e impeto. La parte strumentale è con la tastiera che introduce il brano per poi portarlo verso una sonorità più rock. La location del video è molto particolare, un locale dove si faceva musica dal vivo e che mi vede protagonista in un palco dove canto circondato da tutti gli strumenti, oltre che dalla mia immancabile chitarra, cercando di dare allo spettatore una visione di come è il palco stesso prima che i musicisti ed il pubblico arrivino per dare poi vita, insieme a me, alla costruzione di un concerto. È stato girato a Piombino (Li), sotto la direzione di Simone Gazzola, un grande amico oltre che fantastico regista (assistente riprese Gino Sozzi).

Produzione ed arrangiamento sono a cura di Francesco Mignogna. Ph. Licia Carpi.

Biografia

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16/10/90. Dopo la scuola media inizia ad appassionarsi alla musica, ascoltando gruppi come Green Day, OASIS e Red Hot Chili Peppers, ma anche band anni 70 come Led Zeppelin e Rolling Stones. Nel 2004, Durante il liceo si avvicina alla musica e costituisce una band con alcuni compagni di classe, con la quale si esibisce come cantante e chitarrista in tutti i locali e festival della provincia di Reggio Emilia e di Modena, dapprima come cover band e successivamente con brani inediti composti interamente da lui. La collaborazione con la band dura quasi 10 anni fino al 2014, quando inizia un nuovo percorso, per il quale, spinto dalla ricerca di nuove sonorità, da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che quella della chitarra. Costituisce prima un duo e successivamente si propone come solista, che è la sua veste attuale. Nicola è autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti.