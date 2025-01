SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) - (Ernesto Genoni) - Concorso nazionale di idee per la progettazione di un ristorante nella casa circondariale. Concorso aperto esclusivamente agli studenti di architettura e ingegneria delle università italiane per la progettazione di un ristorante aperto al pubblico e con servizio di catering all'interno degli spazi della casa circondariale di SMCV, per un'utenza massima di 50 persone comprensivo di: sala interna, sala esterna con pergolato, cucina, servizi igienici per clienti e personale, spogliatoio per il personale, deposito. La planimetria dei locali da progettare è disponibile al sito istituzionale.

I gruppi di progettazione, multidisciplinari e composti da studenti di architettura e ingegneria iscritti alle università italiane, potranno candidarsi e proporre nome del ristorante ed elaborati grafici (tavole grafiche, relazione tecnica), ma anche strategie di marketing e idee di gestione sostenibile dell’attività.

Il termine per le candidature è previsto per il 17 aprile alle 12; le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo pec [email protected] .

Ad ottobre scorso il ministro Guardasigilli Carlo Nordio ha presentato, secondo le nuove linee guide ministeriali, il protocollo d’intesa sottoscritto dai dipartimenti dell’Amministrazione Penitenziaria-DAP e della Giustizia Minorile e di Comunità-DGMC del Ministero della Giustizia, dai vertici degli uffici giudiziari di Roma, dall’Ordine degli avvocati di Roma e da AMA S.p.A. in favore di indagati, imputati o condannati, anche minorenni, avviati allo svolgimento di servizi di igiene urbana nella Capitale.

“Oltre a essere eticamente encomiabile, oltre a essere normativamente imposto, - così il Ministro Nordio nella nota del Ministero di Giustizia - è anche socialmente utile impiegare queste persone in attività di questo tipo. Utile sia per i detenuti che per la società, perché intanto deflaziona la pressione carceraria e poi mostra l’atteggiamento dello Stato per la rieducazione e il reinserimento dei detenuti”.

Per i dettagli del concorso: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page...





Crediti immagine: Casa Circondariale “Francesco Uccella” Santa Maria Capua Vetere (fonte: Caserta Notizie)