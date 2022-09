A partire dal prossimo fine settimana sono previste alcune giornate di forte perturbazione con piogge e temporali intensi che da sabato 24 interesseranno fin dal mattino il nord-ovest, per poi estendersi nelle successive ore della giornata al centro (Toscana e parte di Umbria e Marche) e al resto del nord. Le temperature registreranno un ulteriore calo termico, con le massime previste tra i 16 e i 22 gradi.

Per domenica, sono previste perturbazioni sul Triveneto, specie in Friuli, mentre forti temporali con rovesci anche a carattere di nubifragio sono previsti sui settori tirrenici, al confine tra Lazio e Campania per poi estendersi, anche se con intensità molto ridotta, a Molise e Puglia settentrionale.