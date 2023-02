Questo lunedì è stata la volta della McLaren nel presentare la nuova livrea della vettura che disputerà la stagione 2023 di Formula 1, in un evento organizzato presso il proprio quartier generale alla presenza dei due piloti Lando Norris e Oscar Piastri, quest'ultimo in sostituzione di Ricciardo tornato in Red Bull come terza guida, e del nuovo team principal Andrea Stella.

In occasione dell'anniversario del suo 60° anno di attività, la scuderia inglese si è posta come obiettivo del 2023 di tornare a far parte delle prime quattro, cercando di recuperare il gap evidenziato nella seconda parte del mondiale 2022, dopo un buon inizio di stagione.

Norris ha dichiarato che il suo entusiasmo per il potenziale della McLaren lo aiuta ad avere pazienza in relazione alla impossibilità, ancora, di poter competere per la vittoria in ogni singolo gran premio, affermando che solo quando la nuova galleria del vento e altri progetti infrastrutturali entreranno in funzione entro l'anno la scuderia sarà in grado di competere con Red Bull, Ferrari e Mercedes, aggiungendo di avere fiducia nel fatto di poter iniziare a gareggiare per i primi posti prima del 2025, data di scadenza del suo contratto.

Il team principal, Andrea Stella, si è detto contento ma non del tutto soddisfatto del lancio della vettura, dichiarandosi però ottimista sul fatto che McLaren possa presto fare un buon passo avanti. Stella subentra nel nuovo incarico in sostituzione di Andreas Seidl.