Si è conclusa con un inequivocabile 4-0 la semifinale tra Luna Rossa e American Magic per la Prada Cup, che si è disputata nelle acque di Auckland questo sabato.

Il team americano non è riuscito a riparare nel migliore dei modi i danni al "Patriot" rovesciatosi in una delle regate di qualificazione. Così nelle prime due sfide la barca americana è apparsa ingovernabile, tanto che il suo ritardo da Luna Rossa è arrivato a sfiorare i 4 minuti.

Rispetto a venerdì, sabato si è gareggiato con un vento più leggero e American Magic ha dato l'impressione di poter stare meglio in acqua anche anche se non ha mai seriamente impensierito la barca di Francesco Bruni.

Luna Rossa dovrà affrontare in finale INEOS UK di Ben Ainslie per decidere chi dovrà sfidare il team New Zealand (TNZ) per aggiudicarsi la Coppa America.

È la quinta volta che un equipaggio italiano arriva in finale nella Prada Cup (prima Vuitton Cup), dopo Il Moro di Venezia nel 1992 e quelle della stessa Luna Rossa nel 2000, 2007, 2013.

Dopo la sfida tra la barca italiana e quella britannica che si concluderà il 22 febbraio, la vincente affronterà New Zealand dal 6 marzo per la Coppa America.