Alto Adige, Comune di Valle Aurina, frazione di Lutago, a pochi km dal confine con l'Austria. È in questa località che la scorsa notte è avvenuto un tragico incidente, a seguito del quale 6 persone sono decedute ed 11 sono rimaste ferite.

Le vittime facevano parte di una comitiva di giovani tedeschi che, dopo essere stati in una discoteca, erano appena scesi da uno shuttle che li aveva ricondotti in albergo.

Era passata da poco l'una quando sul gruppo di persone è piombata una vettura alla cui guida si trovava un 28enne del posto, originario di Chienes, che in base ai primi accertamenti era in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico molto superiore al consentito. L'uomo è stato portato poi all'ospedale di Brunico per verificare esattamente quali fossero le sue condizioni.

Secondo quanto riportato dai media locali, la quantità di alcol presente nel sangue era di 4 volte superiore al limite previsto dalla legge e, pertanto, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale.

Il luogo dell'incidente si è "riempito" di soccorritori che hanno però potuto fare ben poco per le 6 persone morte sul colpo. Tra i feriti, 3 sono quelli in gravi condizioni, tra cui una donna che è stata trasportata in elicottero alla clinica universitaria di Innsbruck.